Elezioni amministrative 2022 Lombardia: i tre capoluoghi di provincia e gli altri comuni al voto Como, Lodi e Monza sono i tre capoluoghi di provincia della Lombardia che vanno al voto alle prossime elezioni amministrative 2022. Ecco tutti gli altri comuni lombardi in cui si voterà.

A cura di Francesco Loiacono

Tre capoluoghi di provincia e complessivamente 128 comuni, di cui 27 con più di 15mila abitanti, andranno al voto in Lombardia alle prossime elezioni amministrative del 2022. In attesa della data ufficiale, le sfide tra i candidati sono già state lanciate. La curiosità principale è legata al fatto che tutti e tre i capoluoghi lombardi al voto – Como, Lodi e Monza – sono amministrati da un sindaco uscente di centrodestra. Nella regione governata da decenni dalla Lega e dagli altri partiti alleati sono solo quattro (si aggiunge anche Sondrio) i capoluoghi dove il centrodestra ha un proprio sindaco: gli altri otto sono governati da primi cittadini del centrosinistra. Da queste amministrative, che arrivano alla vigilia delle Regionali 2023, il centrodestra potrebbe dunque avere tutto da perdere.

Comuni al voto in provincia di Bergamo

Tornata elettorale in tono minore in provincia di Bergamo, dove andranno al voto 17 comuni, tutti con meno di 15mila abitanti. Si voterà anche a Nembro, uno dei paesi della Val Brembana al centro della prima ondata della pandemia. Ecco l'elenco:

Arzago d'Adda

Averara

Blello

Brembate di Sopra

Calusco d'Adda

Carona

Cisano Bergamasco

Curno

Fornovo San Giovanni

Gandino

Leffe

Mozzo

Nembro

Solto Collina

Sovere

Villa d'Adda

Villongo

Provincia di Brescia

Nel Bresciano vanno al voto 11 comuni, tra cui quattro grossi centri: Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Gussago e Palazzolo sull'Oglio.

Acquafredda

Bienno

Darfo Boario Terme

Desenzano del Garda

Gottolengo

Gussago

Mura

Odolo

Palazzolo sull'Oglio

Paspardo

Provaglio Val Sabbia

Provincia di Como

In provincia di Como l'attenzione è tutta per il capoluogo, dove il sindaco uscente Mario Landriscina, scaricato dal centrodestra, non ha ancora sciolto le riserve su una sua eventuale ricandidatura con una lista civica. In corsa ci sono anche Adria Bartolich per la lista Civitas, Barbara Minghetti per il centrosinistra, Giordano Molteni per il centrodestra e Alessandro Rapinese, sostenuto dalla sua lista civica di orientamento di centrodestra. Oltre al capoluogo c'è un solo comune più grande al voto: Erba, dove la sindaca uscente è la leghista Veronica Airoldi.

Alta Valle Intelvi

Appiano Gentile

Barni

Beregazzo con Figliaro

Blessagno

Brienno

Como

Erba

Gera Lario

Guanzate

Orsenigo

Porlezza

Rovello Porro

San Bartolomeo Val Cavargna

San Fermo della Battaglia

Provincia di Cremona

Sono cinque i comuni al voto in provincia di Cremona, di cui solo uno ha più di 15mila abitanti. Si tratta di Crema, dove la sindaca uscente dem Stefania Bonaldi non si ripresenterà: al suo posto il candidato del centrosinistra è Fabio Bergamaschi, che se la dovrà vedere con Maurizio Borghetti (centrodestra), Paolo Losco, Manuel Draghetti (Cinque stelle) e Simone Beretta.

Credera Rubbiano

Crema

Pozzaglio ed Uniti

Robecco d'Oglio

Torricella del Pizzo

Provincia di Lecco

Sono solo tre i comuni al voto nel Lecchese alle prossime amministrative 2022, tutti con meno di 15mila residenti.

Ello

Missaglia

Premano

Provincia di Lodi

A Lodi la sindaca uscente, la leghista Sara Casanova, si ricandida dopo cinque anni segnati da polemiche (come ad esempio il famoso "caso mense") e dal dramma della pandemia, che nel Lodigiano ha colpito per primo. Il suo principale sfidante sarà il giovanissimo Andrea Furegato, bancario che a giugno compirà 25 anni, con una lunga esperienza e militanza nel Pd nonostante la giovane età. È su di lui che il centrosinistra punta per riprendersi Lodi dopo lo scandalo legato all'arresto dell'ex sindaco Simone Uggetti, poi assolto in appello dall'accusa di turbativa d'asta.

Castiglione d'Adda

Lodi

San Rocco al Porto

Valera Fratta

Provincia di Mantova

In provincia di Mantova tra i nove comuni al voto ce n'è solo uno con oltre 15mila abitanti: è Castiglione delle Stiviere, amministrato negli ultimi anni da un sindaco di centrodestra.

Bozzolo

Castellucchio

Castiglione delle Stiviere

Gazzuolo

Goito

Moglia

Pomponesco

San Giovanni del Dosso

Villimpenta

Provincia di Milano

Più nutrito l'elenco dei comuni al voto in provincia di Milano. Ci sono anche 11 centri con oltre 15mila abitanti: tra questi spicca certamente il più popoloso, Sesto San Giovanni. Nell'ex Stalingrado d'Italia, che il centrodestra ha strappato al centrosinistra nel 2017 per la prima volta dal secondo Dopoguerra, si ricandiderà l'artefice di quello storico risultato: il sindaco uscente Roberto Di Stefano. Il nome del suo sfidante di centrosinistra sarà deciso dalle primarie, in programma il 3 aprile. Si voterà anche a Buccinasco, dove il sindaco uscente del Pd Rino Pruiti si ricandida, e anche in altri grossi centri: Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio, Garbagnate Milanese, Magenta, Melegnano, Melzo, San Donato Milanese, Senago e Vimodrone.

Abbiategrasso

Binasco

Buccinasco

Bussero

Canegrate

Cernusco sul Naviglio

Dresano

Garbagnate Milanese

Grezzago

Magenta

Magnago

Melegnano

Melzo

Noviglio

Pieve Emanuele

Pregnana Milanese

San Donato Milanese

San Giorgio su Legnano

Senago

Sesto San Giovanni

Vernate

Vimodrone

Provincia di Monza e Brianza

A Monza il sindaco uscente di centrodestra, Dario Allevi, si ricandida per sfatare un tabù: a nessun primo cittadino è infatti riuscito finora il bis. I suoi sfidanti saranno Paolo Pilotto, vicepreside del liceo Zucchi che ha vinto le primarie di centrosinistra, il consigliere comunale uscente Paolo Piffer (civico) ed Elisabetta Bardone per i Cinque stelle. Si vota anche in altri quattro grossi comuni: Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Lissone e Meda.

Carnate

Cesano Maderno

Lentate sul Seveso

Lesmo

Lissone

Meda

Monza

Sulbiate

Provincia di Pavia

Nel Pavese si vota in 17 comuni, uno solo con più di 15mila abitanti: si tratta di Mortara, con un sindaco uscente di centrodestra.

Bastida Pancarana

Calvignano

Frascarolo

Gambarana

Gambolò

Godiasco Salice Terme

Gravellona Lomellina

Magherno

Marzano

Mezzana Rabattone

Monticelli Pavese

Mortara

Rivanazzano Terme

Torrevecchia Pia

Trivolzio

Valle Lomellina

Provincia di Sondrio

Sette i comuni al voto in provincia di Sondrio per le amministrative 2022. Sono tutti piccoli centri, anche se alcuni molto noti come mete del turismo invernale ed estivo:

Aprica

Campodolcino

Tartano

Val Masino

Valdidentro

Valdisotto

Valfurva

Provincia di Varese

Dieci, infine, i comuni al voto nel Varesotto. Tra questi c'è anche Cassano Magnago, unico centro con oltre 15mila abitanti