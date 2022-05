Elezioni Como 2022: data, candidati sindaco e liste Como è uno dei tre capoluoghi di provincia lombardi che il prossimo 12 giugno andranno a votare il nuovo sindaco. In totale i candidati sono otto. Potrà essere necessario andare a ballottaggio, fissato per il 26 giugno.

A cura di Enrico Spaccini

Giordano Molteni (candidato centrodestra), Barbara Minghetti (Pd e liste civiche) e Adria Bartolich (Civitas)

Tra raggruppamenti, divisioni e candidati dal profilo poco istituzionale, Como si avvicina alle sue elezioni amministrative. L'appuntamento è fissato per domenica 12 giugno: verrà rinnovato il consiglio comunale e nominato il nuovo primo cittadino. A lasciare Palazzo Cernezzi sarà Mario Landriscina: eletto nel 2017 dopo la vittoria al ballottaggio con Maurizio Traglio, non sarà l'uomo del centrodestra per il 2022. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si presentano anche quest'anno con un unico nome e come cinque anni fa è quello di un medico: Giordano Molteni. Compattezza che non trova una risposta altrettanto solida dal centrosinistra. Il Partito democratico, infatti, correrà senza il supporto di Civitas, con Barbara Minghetti da un lato e l'ex sindacalista Adria Bartolich dall'altro. In tutto, però, i candidati per Como sono otto. A questi tre si aggiunge Alessandro Rapinese, che si presenta alle urne comasche per la terza volta. Poi Fabio Aleotti, già nel consiglio comunale con i Cinque stelle costretto, però, a partecipare come lista civica; l'ex comandante di polizia Vincenzo Graziani con Verde è popolare; Francesco Matrale per Italexit; Roberto Adduci che rappresenta il Comitato assemblee popolari.

Elezioni comunali a Como 2022, quando e come si vota

I comaschi andranno alle urne domenica 12 giugno 2022. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Quella del sindaco è una carica a elezione diretta, perciò i cittadini muniti di documento d'identità valido e tessera elettorale (chi non ce l'ha o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza) indicheranno subito la persona scelta. Si può quindi tracciare una "X" sul nome del candidato, votando così solo per lui. Oppure, si può fare la croce sul simbolo di una lista: in questo modo viene attribuito il voto sia alla lista stessa che al candidato che sostiene. Si può anche tracciare la "X" sia sulla lista che sul nome del candidato. Inoltre, è possibile anche il voto disgiunto: si può, quindi, scegliere un candidato e una lista che appoggia un nome diverso. Se poi si vogliono esprimere delle preferenze anche per quanto riguarda i candidati al consiglio comunale, basterà scrivere il loro nome nello spazio bianco accanto al simbolo della lista. Se ne possono indicare al massimo due (all'interno della stessa lista o partito) e, nel caso in cui se ne vogliano inserire proprio due, uno deve essere uomo e l'altro donna. Infine, è disponibile anche il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità. Basterà contattare l'Ufficio elettorale.

Elezioni Como 2022, i candidati a sindaco e le liste

In totale i candidati a sindaco di Como sono otto. L'ultimo a depositare i documenti in Comune è stato il Comitato assemblee popolari, vista la recente esclusione dalla coalizione di Civitas. Per tutti, i temi ricorrenti sono quelli della viabilità cittadina e dei parcheggi, cruciali per una città che ha intrapreso il percorso della transizione ecologica. Al centro del dibattito, anche il termovalorizzatore alle porte della città.

Giordano Molteni

Il centrodestra si presenta unito. I capolista di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sosterranno un unico candidato: Giordano Molteni. Primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Sant’Anna ormai in pensione, ha 69 anni ed ha già ricoperto il ruolo di sindaco nella sua Lipomo. Alla presentazione, Molteni ha specificato che la sua attenzione sarà rivolta in particolare su "zona lago, periferie, sicurezza, viabilità, San Martino", aggiungendo che "le problematiche di Como sono tante".

Barbara Minghetti

Al contrario, il centrosinistra correrà diviso. Partito democratico e alcune liste civiche hanno scelto come candidato Barbara Minghetti. Già direttrice del Teatro sociale della città, sarà sostenuta anche dalla lista Agenda Como 2030, che riunisce +Europa, Italia Viva, Volt Como e Azione (quest'ultimo travolto dalle polemiche per la candidatura e l'espulsione di Doha Zaghi). Nel programma, i punti fondamentali riguardano l'innovazione digitale e la transizione ecologica. Attraverso lo sviluppo di un piano del benessere sociale, Minghetti vuole puntare a rendere Como una città più verde e attrattiva per i giovani.

Adria Bartolich

Sempre a sinistra, la lista Civitas correrà separata dal Pd. È Adria Bartolich, la candidata: ex deputata per il Partito democratico della sinistra a fine anni '90, negli ultimi anni è stata attiva nel mondo sindacale fino a ricoprire anche il ruolo di Segretario generale della Cisl dei Laghi (Como e Varese). La sua è stata una campagna elettorale incentrata sul ruolo di sindaco: "Bisogna ritornare alla professionalità della politica – ha ripetuto Bartolich – quella che fa vedere i problemi nella loro complessità, che coglie i nessi tra le cose e non si accontenta degli slogan”.

Alessandro Rapinese

Per quanto riguarda le liste civiche, Alessandro Rapinese ha deciso di correre ancora una volta per conto suo. Nel 2008 è entrato per la prima volta in consiglio comunale. Nel 2017, invece, riuscì a ottenere il 22,53 per cento dei voti, non riuscendo ad accedere al ballottaggio per circa mille e cinquecento voti. Quest'anno è convinto di poter arrivare in fondo alla gara, facendo dei parcheggi e dello sport i suoi cavalli di battaglia.

Vincenzo Graziani

Il simbolo della lista Verde è popolare era stato inserito tra quelli della coalizione del centrodestra. Tuttavia, pochi giorni fa hanno annunciato che non solo non appoggeranno la candidatura di Molteni, ma che propongono un loro candidato sindaco. Si tratta di Vincenzo Graziani, ex comandante della polizia locale. Vista la sua esperienza per le strade comasche, ha i suoi punti di forza nella viabilità cittadina e nella rimodulazione dei parcheggi.

Fabio Aleotti

Fabio Aleotti, da cinque anni in consiglio comunale, correrà con una lista civica: Como in movimento. Infatti, ha dovuto rinunciare al simbolo dei Cinque stelle, con i quali nel 2017 aveva raccolto il 5,46 per cento di voti: "Non siamo stati autorizzati a utilizzarlo", ha spiegato. Il Movimento ha comunque appoggiato la sua candidatura con una civica. Nel simbolo è indicata la "missione" più importante per Aleotti: stop all'inceneritore, ovvero lo stabilimento che brucia i rifiuti a pochi chilometri dalla città.

Francesco Matrale

Non può mancare un partito euroscettico, a Como c'è Italexit. Il partito contrario al Green pass e favorevole all'uscita dall'Unione europea fondato da Gianluigi Paragone, presenta come candidato Francesco Matrale. Già candidato nel 2018 alle nazionali con il Partito valore umano che raccolse lo 0,1 per cento. In un comunicato, il partito fa sapere di aver bisogno dell'aiuto "di tutti coloro che vogliono gettare un seme nuovo, sano e pieno di vita con l’obiettivo di riappropriarsi dei diritti fondamentali dell’uomo che questo governo sta distruggendo, giorno dopo giorno, ripartendo dal territorio e dai bisogni reali dei suoi abitanti".

Roberto Adduci

Ultimo in ordine cronologico a depositare la propria lista in Comune è stato Roberto Adduci, per il Comitato assemblee popolari. Il raggruppamento avrebbe dovuto correre con la coalizione che sostiene Bartolich, ma è stata recentemente esclusa. La motivazione risale a pochi giorni fa, quando Giorgia Meloni era arrivata a Como per sostenere il proprio candidato Molteni. Alcuni membri del Comitato hanno organizzato una manifestazione per contestare la presidente di Fratelli d'Italia, mossa che non è piaciuta alla candidata di Civitas che ha deciso di allontanarli.

Elezioni Como 2022, i sondaggi

A pochi giorni dal voto, sembra già scontato come nessuno dei candidati riuscirà a farsi eleggere al primo turno. Con ogni probabilità, il sindaco per Como avrà un nome dopo il ballottaggio del 26 giugno. Secondo le prime analisi, il centrosinistra ha la possibilità concreta di riconquistare Palazzo Cernezzi. Negli ultimi 40 anni, infatti, Como è sempre stata governata dal centrodestra, con le eccezioni del dem Mario Lucini (2012-2017) e prima ancora del socialista Sergio Simone (1985-1988).