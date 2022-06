Elezioni Como 2022, i risultati del ballottaggio e lo spoglio in diretta: sfida Minghetti-Rapinese Si sono chiuse alle 23 le urne per il ballottaggio per le Comunali di Como. Barbara Minghetti sfida Alessandro Rapinese.

Barbara Minghetti e Alessandro Rapinese

Al via a Como lo scrutinio delle urne dopo la chiusura dei seggi per eleggere il nuovo sindaco. Al ballottaggio ci sono la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti e il candidato civico Alessandro Rapinese dopo il flop al primo turno del candidato del centrodestra. La Minghetti risulta momentaneamente in vantaggio su Rapinese.

Ballottaggio Comunali Como 2022, affluenza al 35%: lo spoglio per i risultati

Al via lo spoglio dei voti del ballottaggio delle elezioni Comunali di Como. Alle ore 23 l'affluenza definitiva è del 35,74 per cento. I due candidati partono da una situazione del primo turno in cui Barbara Minghetti del centrosinistra era avanti di dieci punti percentuali.

Chi sono i candidati sindaco al ballottaggio alle Comunali di Como 2022

Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra

La candidata del centrosinistra Barba Minghetti è direttrice del Teatro sociale della città. Sostenuta dalla lista Agenda Como 2030, da Italia Viva e +Europa, potrebbe aver raccolto anche i voti di Forza Italia dopo le indicazioni date dal partito ai propri elettori.

Alessandro Rapinese, candidato civico

Candidato di una lista civica, Alessandro Rapinese corre da solo. Quattordici anni fa, nel 2008, è stato eletto per la primo volta in Consiglio comunale. Cinque anni fa, invece, ottenne il 22,53 per cento delle preferenze mancando però i ballottaggi.