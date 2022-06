Elezioni Ciampino 2022, i risultati: ha vinto il centrosinistra, Emanuela Colella è sindaca Emanuela Colella è la nuova sindaca di Ciampino. La candidata del centrosinistra ha battuto al ballottaggio la candidata del centrodestra Daniela Ballico. È la prima donna sindaco del comune in provincia di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Emanuela Colella è la nuova sindaca di Ciampino, il centrosinistra vince le elezioni amministrative del comune a Sud di Roma al secondo turno. Quando lo spoglio delle schede è finito Colella ha ottenuto il 56,38% dei consensi, contro il 43,62% della sfidante al ballottaggio, Daniela Ballico candidata della coalizione di centrodestra. La sfida tra centrodestra e centrosinistra in provincia di Roma: la sinistra vince oltre che a Ciampino a Cerveteri, mentre il centrodestra vince ad Ardea. Situazione diversa a Guidonia Montecelio.

Ballottaggio comunali Ciampino 2022: l'affluenza

Quando i seggi hanno chiuso alle 23.00 si erano recati alle urne il 43,77% dei cittadini aventi diritto, praticamente il 10% in meno del primo turno quando a votare erano andato il 53,79% degli elettori. Un risultato in linea con quanto accaduto.

Chi sono i candidati sindaco al ballottaggio alle comunali Ciampino 2022

A separare le due candidateal primo turno era stato poco più di un punto percentuale. Daniela Ballico, sostenuta dalle liste Lega Salvini Premier, Ciampino merita di +, Il popolo della famiglia, Igdo pubblico con Ballico sindaco, Fratelli D'Italia, Forza Italia, Unione di Centro al primo turno ha ottenuto il 38,42%, mentre Emenauela Colella, appoggiata invece da Ciampino Futura, Ideale per Ciampino, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo Uno e Ciampino sul Serio, il 37,21%. Oltre a loro, si sono presentati al primo turno altri due candidati per il titolo di primo cittadino di Ciampino: Massimo Grasso, appoggiato da Italia Viva, Cambiamo e Noi di Centro e Alessandro Porchetta in corsa con Partecipazione attiva, Diritti in comune, Insieme per Ciampino.