Elezioni Ciampino 2022, i risultati: ballottaggio Ballico – Colella Gli scrutini per il comune di Ciampino sono ancora in corso, ma sembra ormai certo che al ballottaggio andranno l’ex sindaca Daniela Ballico, del centrodestra, e la candidata del centrosinistra Emanuela Colella.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono quasi terminati gli scrutini per le elezioni comunali di Ciampino: con molta probabilità al ballottaggio andranno l'ex sindaca Daniela Ballico, del centrodestra, e la candidata del centrosinistra Emanuela Colella. La prima ha ottenuto finora il 38,42% delle preferenze, la seconda il 37,21%. Fuori gioco gli altri candidati, Alessandro Porchetta che ha ottenuto il 19,46%, e Massimo Grasso con il 4,92%.

Elezioni comunali Ciampino 2022, affluenza al 53,81%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza alle elezioni comunali 2022 di Ciampino è stata del 53,81%. Alle scorse elezioni, invece, hanno votato il 65,32 degli aventi diritto: un numero decisamente più alto rispetto a quello delle comunali del 2022, che perdono oltre dici punti percentuali. A Ciampino, lo ricordiamo, gli elettori sono in totale 31.629. Il Comune di Ciampino è stato commissariato nel 2021, con il posto di commissaria prefettizia affidato ad Adele Mirra.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Ciampino

Sono quattro i candidati a sindaco per le elezioni comunali 2022 di Ciampino. In lizza per la poltrona di primo cittadino sono Massimo Grasso, Daniela Ballico, Alessandro Porchetta ed Emanuela Colella. A sostegno di Massimo Grasso, le liste Italia Viva, Cambiamo e Noi di Centro. Daniela Ballico, la candidata di centro destra, è appoggiata dalle liste Lega Salvini Premier, Ciampino merita di +, Il popolo della famiglia, Igdo pubblico con Ballico sindaco, Fratelli D'Italia, Forza Italia, Unione di Centro. Concorrono per Alessandro Porchetta, Partecipazione attiva, Diritti in comune, Insieme per Ciampino. Mentre per Emanuela Colella ci sono Ciampino Futura, Ideale per Ciampino, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo Uno e Ciampino sul Serio.