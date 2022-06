Elezioni Guidonia Montecelio 2022, i risultati: Mauro Lombardo eletto sindaco Si sono chiusi oggi alle 23 i seggi per il ballottaggio alle comunali di Guidonia Montecelio: a vincere è stato Mauro Lombardo che è il nuovo sindaco, sostenuto da una coalizione di liste civiche, contro Alfonso Masini candidato del centrodestra. Ai seggi appena il 27% dei cittadini.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono chiusi oggi, domenica 26 giugno, alle ore 23 i seggi per il ballottaggio alle elezioni comunali di Guidonia Montecelio. Quando ormai gli scrutini sono termiti la sfida del secondo turno ha visto la vittoria di Mauro Lombardo che ha conquistato il 59,83% dei consensi contro quelli dello sfidante Alfonso Masini fermo al 40,13%. L'affluenza degli elettori si è fermata al 27,45%, ulteriormente in calo rispetto al 46,05% del primo turno, uno dei dati più bassi del Lazio e d'Italia.

Ballottaggio comunali Guidonia 2022: la sfida tra Lombardo e Masini

Lombardo ha confermato il risultato del primo turno, quando aveva raggiunto il 35,28% dei voti al primo turno, Masini aveva invece raggiunto il 27,88% dei consensi, il primo sostenuto da una coalizione di liste civiche, il secondo dal centrodestra. Un quadro politico ribaltato rispetto a quello di cinque anni fa, quando il ballottaggio tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle aveva visto la vittoria del candidato pentastellato.Il crollo del M5S ha portato invece a un cambio radicale del quadro politico di Guidonia Montecelio, il popoloso comune nell'hinterland Nord-Est del Lazio, il terzo più popoloso del Lazio.

Chi è Mauro Lombardo nuovo sindaco di Guidonia Montecelio

Mauro Lombardo ha cinquant'anni, avvocato con una lunga carriera come manager del trasporto pubblico (prima in Atac poi come ad di Rama Tpl), è nato e cresciuto a Guidonia e non è certo alla sua prima sfida politica: già vicesindaco, due volte consigliere comunale e assessore. Poi la scelta della corsa al di fuori della coalizione di centrodestra e oggi la vittoria. Lo sfidante Alfonso Masini, dirigente comunale in pensione, era al suo primo impegno diretto in politica.