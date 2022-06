Elezioni Guidonia Montecelio 2022: cancellato il M5S, ballottaggio Lombardo – Masini Archiviata l’avventura di governo del Movimento 5 Stelle a Guidonia Montecelio dopo il trionfo del 2017, che si candidava con il campo largo del centrosinistra. Al ballottaggio vanno Alfonso Masini (centrodestra) e Mauro Lombardo (liste civiche).

Alfonso Masini e Mauro Lombardo

Finisce l'esperienza di governo del Movimento 5 Stelle a Guidonia Montecelio dopo la vittoria nel 2017, che si presentava in alleanza con il centrosinistra e il PD. Al ballottaggio vanno Mauro Lombardo (35,28%), sostenuto da una coalizione di liste civiche, e il candidato del centrodestra Alfonso Masini (27,88%). Terzo Alberto Cuccuru (27,26%) sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle che crolla addirittura sotto al 5% come voti di lista. Il centrosinistra paga anche le divisioni con la candidatura civica di sinistra di Claudio Zarro che al termine dello scrutinio raccoglie il 9,58%.

Elezioni comunali Guidonia Montecelio 2022, affluenza al 45,98%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza alle elezioni comunali 2022 di Guidonia Montecelio è stata del 45,98%. Un numero più basso rispetto a quello della precedente tornata elettorale, che aveva visto votare il 48,62% degli aventi diritto. A Guidonia Montecelio, lo ricordiamo, gli elettori sono in totale 68.299. Quattro i candidati a sindaco che si sono sfidati in questa tornata elettorale per prendere il posto del primo cittadino uscente, Michel Barbet: si tratta di Mauro Lombardo, Alfonso Masini, Alberto Cuccuru e Claudio Zarro

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Guidonia Montecelio

I candidati che si sono sfidati per il posto di sindaco di Guidonia Montecelio sono Mauro Lombardo, Alfonso Masini, Alberto Cuccuru e Claudio Zarro. Sette le liste che sostengono Lombardo: Consenso Civico, Città nuova – Cambiamo Guidonia Montecelio, Polo Civico, Civici, Il Biplano, L'onda, Guidonia Montecelio domani. Alfonso Masini, il candidato di centro destra, è invece sostenuto da Lega Salvini premier, Tradizione e sviluppo – Masini Sindaco, Fratello d'Italia e Forza Italia. Alberto Cuccuru è appoggiato da Articolo Uno, Partito Democratico, Con Alberto Cuccuru sindaco, e Movimento 5 Stelle. Infine Claudio Zarro, sostenuto da Colleverde in Comune, Una nuova storia per una Guidonia verde, In Comune per Zarro sindaco, Guidonia Montecelio rinasce, Villanova la Botte rinasce, Essere Guidonia Montecelio, Movimento Giovani Guidonia Montecelio.