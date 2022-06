Elezioni Ardea 2022, i risultati del ballottaggio: il nuovo sindaco è Maurizio Cremonini Si sono chiusi oggi alle 23 i seggi per il ballottaggio alle comunali di Ardea: vittoria di misura per Cremonini (centrodestra) che ha battuto il candidato di PD e M5S Zito.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il nuovo sindaco di Ardea è Maurizio Cremonini. Quando tutte le sezioni sono state scrutinate i risultati definitivi del ballottaggio sono Cremonini 51,56%, Lucio Zito 48.,44%. L'esponente di Fratelli d'Italia, sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra vince le elezioni comunali nel comune del litorale a Sud di Roma. Una vittoria di misura, che riporta Ardea al centrodestra dopo la vittoria nel 2017 del Movimento 5 Stelle. Oggi centrosinistra e pentastellati, insieme, non riescono invece a raggiungere la vittoria. Ardea era uno dei quattro comuni al voto oggi in provincia di Roma per il secondo turno delle amministrative assieme a Cerveteri, Guidonia Montecelio e Ciampino. Il risultato è di due a due tra i principali poli: Cerveteri e Ciampino sono andati al centrosinistra, Guidonia e Ardea (dove aveva trionfato nel 2017 il M5S) al centrodestra.

Ballottaggio comunali Ardea 2022: l'affluenza

Ancora in calo l'affluenza: oggi si è recato alle urne ad Ardea il 30,20% di cittadini aventi diritto, contro il 40,94% del primo turno. Un trend nazionale con praticamente nessuna eccezione nel Lazio e in tutta Italia.

Comunali Ardea 2022: la sfida tra Cremonini e Zito

Come anticipato, nel primo appuntamento alle urne, il Movimento Cinque Stelle, adesso presente con il centrosinistra, è crollato per quanto riguarda i voti di lista: un risultato ben diverso rispetto a quello del 2017 che ha visto, invece, il trionfo di Mario Savarese. Lucio Zito, del centrosinistra e appoggiato da Libertas Democrazia Cristiana, Lista Azzurri, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che nel primo appuntamento ha raggiunto il 39% di preferenze oppure Maurizio Cremonini del centrodestra che, sostenuto da Fratelli D'Italia, Lega Salvini Premier, Cambiamo! Con Toti e #IoApro – Rinascimento Vittorio Sgarbi, invece, aveva raggiunto il 42%. Rimasti fuori al primo turno, infine, Luca Vita che si è presentato con le liste civiche Lista Civica per Ardea, Ardea Domani e Liberiamo Ardea e Giampiero Castriciano con Amici per l'Italia.