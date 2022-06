Elezioni comunali Cerveteri 2022, i risultati: la nuova sindaca è Elena Gubetti Si sono chiusi oggi alle 23 i seggi per il ballottaggio alle comunali di Cerveteri: quando tutte le schede sono state scrutinata la vittoria è di Maria Elena Gubetti (centrosinistra) con il 52% dei consensi, battendo il candidato del centrodestra Giovanni Moscherini.

A cura di Beatrice Tominic

I seggi si sono chiusi alle 23.00 anche a Cerveteri, uno dei quattro comuni al voto per il ballottaggio oggi in provincia di Roma con Ardea, Guidonia Montecelio e Ciampino. Quando le sezioni scrutinate sono 28 su 28 la nuova sindaca di Cerveteri è Elena Maria Gubetti, candidata del centrosinistra e vicesindaca uscente. Gubetti raccoglie il testimone di Alessio Pascucci vincendo il secondo turno con il 52,95% dei voti, battendo l'ex primo cittadino di Civitavecchia Giovanni Moscherini, candidato della coalizione di centrodestra.

Ballottaggio comunali Cerveteri 2022: i dati dell'affluenza

Oggi si sono recati alle urne il 41,42% dei cittadini aventi diritto, contro il 51,09% del primo turno. Un'affluenza in calo, in linea con il trend generale che vede un significativo decremento di elettori alle urne.

Elezioni comunali Cerveteri 2022: la sfida tra Gubetti e Moscherini

Elena Maria Gubetti, la vicesindaca uscente del comune di Cerveteri, al primo turno ha ottenuto ha raggiunto il 40,35% delle preferenze ed è appoggiata dalle liste Governo Civico per Gubetti sindaco, Partito Democratico, Noi per Cerveteri, Cerveteri domani ed Europa Verde. Il suo avversario, ex sindaco di Civitavecchia ed esponente del centrodestra, è stato appoggiato da Fratelli D'Italia, Capacità e Passione con Lamberto, Trasparenza Legalità, Forza Italia, Cerveteri è viva con Brazzini, Lega Salvini Premier, Giovanni Moscherini, ha ottenuto il 31,58%. Per 400 voti, non è entrata a ballottaggio la terza candidata, Anna Lisa Belardinelli, sostenuta dalle liste Belardinelli Sindaco, Nuova Cerveteri, Io sto con Cerveteri, Uniti per Cerveteri, Civicamente: al primo turno ha raggiunto il 28,06% di preferenza.