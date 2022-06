Elezioni Cerveteri 2022, i risultati: è ballottaggio tra Elena Gubetti e Giovanni Moscherini Nessuno eletto al primo turno alle elezioni comunali di Cerveteri: è ballottaggio tra la candidata di centrosinistra, Elena Gubetti, e il candidato di centrodestra Giovanni Moscherini.

È ballottaggio a Cerveteri per la carica di sindaco: a contendersi la fascia saranno la vicesindaca uscente di centrosinistra Elena Maria Gubetti e l'ex primo cittadino di Civitavecchia Giovanni Moscherini, di centrodestra. Non ce l'ha fatta Anna Lisa Belardinelli, che per 400 voti non partecipa alla contesa. In totale, Gubetti ha ottenuto al primo turno il 40,35% delle preferenze, Moscherini il 31,58%, mentre Belardinelli il 28,06%. Sarà il secondo turno a decidere chi sarà la sindaca o il sindaco di Cerveteri.

Elezioni comunali Cerveteri 2022, affluenza al 51,08%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza alle elezioni comunali 2022 di Cerveteri è stata del 51,08%, ben nove punti percentuali in meno rispetto alle scorse elezioni, che avevano portato a votare il 60,67 degli aventi diritto. Il sindaco uscente di Cerveteri è Alessio Pascucci, che ha provato a candidarsi nella vicina Ladispoli, non riuscendo nell'impresa.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Cerveteri

I candidati sindaco alle elezioni comunali 2022 di Cerveteri sono tre: si tratta di Elena Maria Gubetti, Giovanni Moscherini e Anna Lisa Belardinelli. La prima è sostenuta dalle liste Governo Civico per Gubetti sindaco, Partito Democratico, Noi per Cerveteri, Cerveteri domani ed Europa Verde. Giovanni Moscherini, il candidato di centro destra, è invece appoggiato da Fratelli D'Italia, Capacità e Passione con Lamberto, Trasparenza Legalità, Forza Italia, Cerveteri è viva con Brazzini, Lega Salvini Premier. La terza candidata, Anna Lisa Belardinelli, è sostenuta invece dalle liste Belardinelli Sindaco, Nuova Cerveteri, Io sto con Cerveteri, Uniti per Cerveteri, Civicamente.