Ragazzo di 19 anni accoltellato al Quarticciolo, è grave: caccia agli aggressori Il ragazzo è stato operato d'urgenza al Policlinico Casilino, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva e gli è stata asportata la milza. Indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato questa notte a terra in stato d'incoscienza in viale Palmiro Togliatti, tra i lotti del Quarticciolo. Il giovane, che è stato portato d'urgenza al Policlinico Casilino, era disteso in una pozza di sangue. Qualcuno, di cui ancora non si conosce l'identità, lo aveva colpito con una coltellata al fianco, ferendolo gravemente. Operato d'urgenza, gli è stata asportata la milza verso le 5 del mattino. Ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva in ospedale, la sua prognosi rimane riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Alessandrina, che indagano sul caso. Al momento non è ancora noto né il movente dell'aggressione, né l'identità di chi abbia ferito il 19enne, lasciato esanime in terra tra i lotti del Quarticciolo in una pozza di sangue.

A dare l'allarme è stato un passante, che intorno mezzanotte ha visto la sagoma del giovane riversa in terra. Non appena visto il sangue, ha capito la gravità della situazione e chiamato immediatamente il 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza e delle forze dell'ordine. Stando alle prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta in piena notte, non si sa se a opera di una o più persone. Chi lo ha accoltellato, ferendolo gravemente, è poi fuggito facendo perdere le sue tracce. I carabinieri stanno indagando, e cercando di capire se vi siano testimoni del ferimento, o telecamere nella zona che possano fare luce sulla dinamica. Fondamentale sarà riuscire a parlare con la vittima, e capire cosa sia accaduto, in modo da identificare i suoi aggressori il primo possibile.