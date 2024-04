Adesca una ragazza di 20 anni sui social, poi la droga e la violenta: si cercano altre vittime

video suggerito

Lo scorso 17 aprile era arrivata in un bar di Torrenova con la voglia di fare amicizia e di prendere un aperitivo, dopo aver conosciuto un ragazzo che le aveva scritto in chat su Instagram. Non pensava che quella serata si sarebbe trasformata in un incubo. La ragazza, 21 anni, chiede all'uomo di poco più grande che aveva incontrato per quel primo appuntamento di riportala alla metropolitana, ma da quel momento le cose cominciano a cambiare. L'uomo si fa raggiungere da un suo amico e la fa salire in macchina, lei comincia a sentirsi "strana", e capisce di essere stata drogata.

La ragazza ha subito violenti abusi: 40 giorni di prognosi

I due la trascinano in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca e la violentano ripetutamente. Quando la ragazza arriva in ospedale, dopo essere stata abbandonata in strada denuncia quanto le è accaduto e viene medicata. Dal Policlinico di Tor Vergata verrà dimessa con una prognosi di 40 giorni per le lesioni riportate durante la violenza subita.

Continuano le indagini: caccia al complice, forse altre vittime

Oggi è stato arrestato un cittadino tunisino di trent'anni, individuato come l'uomo che ha adescato e abusato della ragazza, mentre il suo complice è ancora ricercato. Qualche piccolo precedente per droga, l'uomo da quanto si apprende si trova irregolarmente in Italia. Gli agenti del Commissariato Casilino Nuovo, che hanno portato avanti le indagini, hanno ricostruito le attività online del 30enne arrestato che aveva ben quattro profili social e non è escluso abbia adescato con lo stesso metodo altre ragazze. Si cercano dunque possibili violenze mai denunciate.