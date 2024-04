Ragazza di 20 anni drogata e stuprata a Roma da due uomini: “Portata in una casa con l’inganno”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di vent'anni è stata stuprata da due uomini in un appartamento a Roma. A denunciare il fatto è stata proprio la giovane, trovata dal fidanzato in stato confusionale davanti un bar. Portata in ospedale, le sono state riscontrate ferite guaribili in non meno di quaranta giorni. I due aggressori, che la vittima aveva conosciuto su Instagram, non sono stati ancora identificati e rintracciati.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. I fatti risalgono allo scorso 18 aprile, quando il fidanzato della 20enne, non riuscendo a raggiungerla al telefono, l'ha localizzata con l'app del cellulare. Arrivato davanti a un bar di via Torrenova, in zona Torre Angela, ha trovato la ragazza in stato confusionale. La giovane gli ha detto di essere stata contattata da due ragazzi su Instagram, e di essersi accordata per prendere un aperitivo. Al termine dell'uscita, i due si sarebbero offerti di accompagnarla alla metro: lei, convinta della loro buona fede, ha accettato. Quella dei due però, era solo una scusa per farla salire in macchina. L'avrebbero così portata in un appartamento sempre nella zona di Torre Angela, dove la giovane è stata drogata e violentata, e impossibilitata a usare il telefono per chiedere aiuto. Portata immediatamente al policlinico Tor Vergata, è stata medicata e dimessa con quaranta giorni di prognosi.

Al momento i due aggressori non sarebbero stati ancora identificati. Le indagini sono in corso, con gli investigatori che stanno acquisendo elementi utili agli accertamenti per capire cosa sia accaduto ma soprattutto identificare i due uomini che hanno abusato della ragazza.