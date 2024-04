video suggerito

Ragazza di 20 anni precipita da un muro perimetrale del Pincio: soccorsa dai vigili del fuoco A dare l’allarme alle sette di questa mattina alcuni passanti che hanno udito i lamenti della giovane. Non è escluso che possa essere precipitata diverse ore prima del ritrovamento. Sulla dinamica di quanto accaduto indagano le forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di vent'anni è caduta questa mattina da uno dei muri perimetrali della Terrazza del Pincio nel centro di Roma. La giovane è precipitata per circa cinque metri prima di impattare con il terreno sul terrazzamento al di sotto del punto di caduta, sul lato di via del Muro Torto. A dare l'allarme, attorno alle 7, alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con una squadra che, munita di autoscala, ha recuperato la ragazza affidandola alle cure mediche del personale del 118 sopraggiunto con un'ambulanza.

Trasportata in ospedale in codice rosso, la giovane da quanto si apprende era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Visitata d'urgenza, è stata poi passata a codice giallo in quanto, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze nella caduta. Ora sono gli agenti di polizia stanno indagando per accertare cosa sia accaduto, anche se al momento nulla indica una dinamica diversa da quella della caduta accidentale. Non è escluso che la ragazza sia caduta diverse ore prima del ritrovamento, quando i passanti hanno sentito i suoi lamenti.