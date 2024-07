video suggerito

Si suicida lanciandosi in un pozzo a Pofi, ha lasciato un biglietto d'addio I vigili del fuoco hanno lavorato per recuperare un uomo di 70 anni caduto in un pozzo a Pofi, nel Frusinate. Tirato fuori morto, si è trattato di un suicidio, ha lasciato un biglietto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è caduto in un pozzo nel Comune di Pofi, in provincia di Frosinone. È successo nelle ore scorse, nella mattinata di giovedì 4 luglio nel centro di poche migliaia di abitanti. Da quanto si apprende a rimanere intrappolato è un settantenne, per il quale sono state ore di apprensione. Nel corso della mattinata si sono svolte le operazioni di recupero, che si sono purtroppo concluse con il peggiore degli esiti: quando i soccorritori lo hanno tirato fuori, l'uomo era già morto.

L'uomo caduto nel pozzo si è suicidato

Da quanto si apprende si è trattato di un suicidio, l'uomo, che viveva da solo, si è tolto volontariamente la vita. Inizialmente si pensava che si trattasse di un incidente, di una tragica fatalità, in quanto vicino al pozzo c'era una sedia.

L'ipotesi avanzata nei primi momenti è stata che fosse caduto mentre cecava di riparare la pompa, ma non è stato così. A far svanire ogni dubbio è stato un biglietto d'addio ritrovato nell'abitazione, tramite il quale l'uomo salutava tutte le persone che conosceva.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, i carabinieri della stazione di Pofi e della Compagnia di Frosinone e il 118.