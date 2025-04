video suggerito

Un finanziere di 26 anni si è tolto la vita nel Comando di Roma Secondo quanto ricostruito il ragazzo si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, mentre si trovava nei suoi alloggi. L'ipotesi più plausibile è quindi quella del gesto volontario, anche se non sono stati ritrovati biglietti d'addio.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio.

Un finanziere di 26 anni è stato trovato morto ieri, martedì 1 aprile, nel Comando della Guardia di Finanza di Roma. Sul posto, intorno alle 13.30, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e il personale della scientifica. Secondo quanto ricostruito il ragazzo si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, mentre si trovava nei suoi alloggi. L'ipotesi più plausibile è quindi quella del gesto volontario, anche se non sono stati ritrovati biglietti d'addio.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato Porta Pia di Roma. Secondo quanto riporta l'agenzia Dire sul proprio sito, il giovane si era arruolato lo scorso anno. In alcune chat interne si parla di "turni massacranti" e "prese in giro per la sua bontà".