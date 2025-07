Ladre bambine in azione nel centro storico di Roma: fermate due di 12 anni

Prendevano di mira i turisti, poi si dileguavano nella folla dopo aver sottratto i portafogli da borse e zainetti. Le due ladre fermate dalla Polizia Locale nelle scorse 24 ore nel centro della capitale però hanno solo dodici anni. Una è stata fermata attorno alle quattro del pomeriggio di ieri, sabato 12 luglio in via Sistina, in pieno centro storico. La minorenne è stata rintracciata e individuata dopo che il turista derubato, resosi conto che qualcuno con destrezza aveva messo le mani nel suo zaino, si era rivolto alle forze dell'ordine fornendo loro una descrizione di quanto avvenuto. Individuata e identificata la borseggiatrice è risultata essere di nazionalità turca. La ragazzina aveva ancora addosso la refurtiva: 3.000 euro in contanti che sono stati restituiti al turista.

Il giorno precedente un altro episodio molto simile, con protagonista sempre una ragazzina giovanissima, questa volta fermata mentre borseggiava un turista tra la calca di Fontana di Trevi, è stata fermata mentre rubava un portafogli dai caschi bianchi del I Gruppo Centro. Tutte e due le ragazzine sono state segnalate al Tribunale dei Minori.

Ma il taccheggio non è l'unico fenomeno legalità alla microcriminalità oggetto di attenzione in queste ore nel centro della città, nelle zone interessate da intensi flussi turistici e dalla cosiddetta movida. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella giornata di ieri hanno fermato 4 persone e ne hanno denunciata una quinta. Questa notte in piazza delle Cinque Scole, un giovane romano di 19 anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei con l'obiettivo di rapinarlo del cellulare. Due cittadini di nazionalità egiziana di 20 e 22 anni sono stati fermati e denunciati, il cellulare recuperato.

A Trastevere due ragazzi di 22 e 24 anni, già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare la borsa a una turista francese all'esterno di un ristorante in via Piscinula. "Infine, in via Palmiro Togliatti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno denunciato un cittadino transessuale di 35 anni, poiché gravemente indiziato di rapina ai danni di un cliente. Nella circostanza, la vittima, un italiano di 57 anni, ha chiesto aiuto al 112, denunciando ai Carabinieri che, il 35enne insieme ad un’altra persona poi allontanatasi, gli avrebbe sottratto del denaro puntandogli un coltello alla gola", si legge nella nota diramata dai carabinieri.