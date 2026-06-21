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Esplosione in un appartamento nel centro storico di Roma: ferita una persona, strade chiuse

Paura questa mattina nel centro storico di Roma, dove c’è stata un esplosione in un appartamento in via degli Orsini. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Strade chiuse.
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A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio (iStock)
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Un'esplosione è avvenuta in un appartamento in via degli Orsini nel centro storico di Roma. È successo nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario, al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute.

Una persona ferita nell'esplosione al centro di Roma

Secondo le prime informazioni apprese l'esplosione è avvenuta all'interno di uno stabile all'altezza del civico 34 di via degli Orsini. Non è chiaro cosa abbia provocato l'esplosione, gli accertamenti sono in corso. Paura nel centro storico della Capitale, dove residenti, turisti e cittadini di passaggio hanno udito un forte boato.

Arrivate diverse chiamate al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di un'esplosione sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Gli operatori hanno soccorso una persona, riamsta ferita nell'esplosione, che è stata trasportata in ospedale.

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Strade chiuse nel centro storico di Roma

Presenti sul luogo dell'esplosione le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della strada. Gli agenti hanno infatti transennato via degli Orsini, vietando l'accesso a veicoli e pedoni, per agevolare le operazioni di soccorso e per questioni di sicurezza pubbica. Gli agenti hanno inoltre chiuso via di Panico da via dei Coronari. Sul posto anche la Polizia di Stato, per gli accertamenti di rito.

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