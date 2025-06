video suggerito

Tragedia a Roma, si schianta con la moto in via Salaria: morto un centauro di 46 anni Terribile incidente a Roma, sulla via Salaria dove un uomo di 43 anni si è schiantato mentre si trovava in moto. Il centauro è morto sul colpo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

142 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un tragico incidente è avvenuto a Roma su via Salaria, nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno 2025. Erano circa le 16.00 quando un centauro di quarantatré anni ha perso il controllo della sua moto, una Ducati Monster, finendo fuori strada mentre viaggiava in direzione del centro della città subito l'aeroporto di Roma Urbe.

Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il manto stradale, che non gli hanno lasciato scampo ed è morto sul colpo. Da quanto si apprende si tratta di un cittadino di nazionalità italiana, di cui non sono note le generalità.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Da quanto si apprende non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Il tratto di via Salaria è stato chiuso per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. La moto è stato sottoposta a sequestro dei caschi bianchi.

Leggi anche Incidente su via Trionfale: Zeki Ayik muore a 56 anni dopo aver perso il controllo della moto

Un altro incidente mortale è avvenuto questa notte su via Trionfale sempre sulle strade della capitale, con protagonista sempre un centauro: anche in questo caso non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, e il 56enne che ha perso la vita avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo. Mentre questa mattina a Cisterna di Latina è morto un ragazzo di soli 19 anni, che è finito fuori strada mentre si trovava al volante della sua auto schiantandosi contro un albero.