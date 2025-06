video suggerito

Esce fuori strada e si schianta contro un albero, muore un 19enne: drammatico incidente a Cisterna Tragedia nella provincia pontina, a Cisterna di Latina, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua automobile.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stava viaggiando al volante della sua automobile, quando ha perso il controllo della macchina, è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero prima e contro la recinzione di una casa che costeggia la via dopo. Vittima di questo drammatico incidente avvenuto questa mattina a Cisterna di Latina, nella provincia pontina, è un ragazzo di appena 19 anni.

Tragico incidente a Cisterna di Latina: la dinamica dello schianto

I fatti, come anticipato, risalgono alla mattina di oggi, sabato 28 giugno 2025 e sono avvenuti nella zona periferica di Cisterna di Latina, nella provincia pontina, alle porte della frazione di Olmobello. Il giovane si trovava al volante della sua automobile, una Citroen C3 lungo via Nettuno, all'altezza dell'uscita per via Santa Maria Goretti, quando ha perso il controllo dell'auto.

L'utilitaria è uscita fuori strada e si è schiantata prima contro un albero, poi contro la recinzione di un'abitazione che costeggia la strada. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. È il secondo in meno di 24 ore nel Lazio: l'altro si è verificato la notte scorsa a Roma, dove a perdere la vita è stato un motociclista di 56 anni.

L'arrivo dei soccorsi e la strada chiusa a Cisterna stamattina

Subito dopo lo schianto sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco per aiutare ad estrarre il corpo della giovane vittima dalle lamiere dell'automobile e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Per questi ultimi, giunti sul luogo del tragico schianto con un'ambulanza e un'automedica, è apparso subito chiaro che non ci fosse più niente da fare, nonostante l'arrivo immediato. Il ragazzo, neanche 20 anni, è morto sul colpo. Agli operatori del 118 non è rimasto altro che dichiararne il decesso. Ancora sconosciuta l'identità della vittima.

I rilievi e la strada chiusa a Cisterna

Gli agenti della polizia locale, invece, hanno subito iniziato i rilievi per ricostruire l'incidente. Per consentire tutte le operazioni necessarie, hanno chiuso la strada al traffico, come prontamente riportato, verso le ore 9, dal Comune di Cisterna di Latina.

"Attenzione: Causa sinistro stradale in via Nettuno incrocio via Santa Maria Goretti, la via Nettuno con direzione Latina è chiusa all'altezza di via Reynolds e all'altezza di via Santa Maria Goretti in direzione Cisterna", si legge nella nota diffusa a mezzo social.