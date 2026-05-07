Attraversa sulle strisce e muore, la vittima dell’incidente ai Colli Portuensi è Aspasia Bormioli

Si chiamava Aspasia Bormioli e aveva 73 anni la donna travolta e uccisa sui Colli Portuensi mentre attraversava sulle strisce pedonali: la vittima riconosciuta dai familiari soltanto ore dopo l’incidente.

Schianto martedì sera in via dei Colli Portuensi dove una donna di 73 anni è stata travolta e uccisa mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La settantatreenne stava rientrando a casa quando un'automobile guidata da un sessantenne, un'Alfa Romeo 159, l'ha colpita in pieno, scaraventandola a una decina di metri di distanza.

Per lei non c'è stato niente da fare: a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori sanitari arrivati prontamente sul luogo dello schianto. La donna è morta fra le braccia di uno dei passanti che, alla vista del tragico incidente, si è precipitato verso di lei provando a soccorrerla. Soltanto il giorno dopo, nel pomeriggio di ieri, i familiari sono riusciti a riconoscere la donna nella camera mortuaria dell'ospedale San Camillo dove era stata trasportata dopo lo scontro.

L'incidente sui Colli Portuensi a Roma

Lo schianto è avvenuto martedì sera a Roma, su via dei Colli Portuensi, a pochi metri da dove la vittima viveva: stava rientrando a casa quando un'automobile l'ha investita mentre attraversava sulle strisce. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito, verso le 22.30, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale delle pattuglie del XII Gruppo Monteverde. Raggiunto il civico 106 di via dei Colli Portuensi, dove è avvenuto l'incidente, hanno posto sotto sequestro l'automobile e hanno accompagnato al pronto soccorso il conducente della macchina, rimasto lievemente ferito, per sottoporlo all'alcol e al drug test. Come da prassi, sarà indagato per omicidio stradale.

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Ad essere travolta e uccisa nel tragico incidente, la settantatreenne Aspasia Bormioli, riconosciuta dai familiari dopo ore dallo schianto. Bormioli aveva 73 anni. Viveva a Roma da decenni, ma era originaria delle Marche, di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Era arrivata a Roma da giovanissima per frequentare l'università: si è laureata in Architettura a Valle Giulia nel 1980 e poi aveva proseguito la carriera nella Capitale, collaborando con l'architetto Raffaele Panella e lavorando come libera professionista.