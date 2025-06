video suggerito

Terribile incidente a Roma, perde il controllo della moto e muore sulla Trionfale: aveva 56 anni Tragedia a Roma nella notte scorsa: centauro perde il controllo della moto e muore mentre viaggia sulla Trionfale. Aveva 56 anni.

A cura di Beatrice Tominic

La foto dell’incidente in via Trionfale.

Dramma nella notte a Roma, lungo la via Trionfale, dove si è verificato un incidente mortale. Sul posto, come mostra la foto in apertura, sono immediatamente arrivati i caschi bianchi che hanno gestito il traffico e svolto i rilievi. Stando a quanto emerso fino ad ora, sembra che possa essersi trattato di un incidente autonomo. A perdere la vita, dopo aver perso il controllo della moto, un uomo di 56 anni.

L'incidente a Roma sulla Trionfale: perde il controllo della moto e muore

Tragico incidente a Roma la notte scorsa, fra la giornata di venerdì 27 giugno e sabato 28 giugno 2025. Il tragico schianto si è verificato lungo la via Trionfale, nella zona nord ovest della capitale, all'altezza del civico 10255, nel tratto di strada che costeggia la Riserva Naturale dell'Insugherata e che porta all'ospedale San Filippo Neri.

Sul posto, non appena scattato l'allarme ieri notte, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, sul luogo le pattuglie del XIV Gruppo Montemario, chiamate ad intervenire dopo la segnalazione del grave incidente.

La dinamica dell'incidente sulla Trionfale

Non appena giunti sul luogo dell'incidente, i caschi bianchi hanno iniziato i rilievi. Dai primi accertamenti, come anticipato, risulta essere coinvolto un solo mezzo nell'incidente. Potrebbe essersi trattato dunque, di un incidente autonomo: il motociclista, che si trovava in sella alla sua moto Honda 1000, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato a bordo strada, come mostra anche la foto in apertura. La moto è stata posta sequestro dagli agenti, come sempre succede in questi casi. Restano in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Chi era il motociclista morto sulla Trionfale dopo aver perso il controllo della moto

Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è morto. Della vittima della scorsa notte, morta in via Trionfale, si conoscono ancora pochi dati. Viaggiava su una moto Honda 1000. Era un uomo e aveva 56 anni. Quando sono arrivati sul posto i soccorsi, per lui non c'era già più niente da fare. È morto sul posto, subito dopo lo schianto. Ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso.