Muore dopo un incidente sulla via Pontina, domani i funerali di Simone Lauretti a Terracina

Simone Lauretti.

Si trovava a bordo del furgone frigo che avrebbe dovuto trasportare gli alimenti freschi da Terracina a Roma quando, viaggiando lungo la via Pontina, è avvenuto il tragico incidente. Un'automobile fuori controllo si è schiantata contro il camion e l'impatto è stato devastante: una persona è rimasta ferita gravemente, due hanno perso la vita. Si tratta del conducente dell'automobile, Alessandro Buglione e del passeggero del furgone frigo, Simone Lauretti.

I funerali di quest'ultimo sono organizzati per domani, martedì 19 maggio 2026, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Terracina in via Roma alle ore 15.30, come reso noto dai parenti e gli amici più stretti del trentasettenne.

L’incidente sulla Pontina in cui hanno perso la vita Buglione e Lauretti.

L'addio a Simone Lauretti, morto sulla Pontina mentre andava al lavoro

Non appena diffuso il nome dei due ragazzi che hanno perso la vita nello scontro, sono stati molti i messaggi di cordoglio e addio dedicati a loro. "Non riesco ancora a crederci, gli anni di scuola passati assieme per me sono stati i più divertenti e spensierati, ancora non me ne capacito", scrive un amico sul suo profilo Instagram.

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"Ho appreso solo ora dí ciò che è successo…condoglianze alla tua famiglia! Sono senza parole, mancherai a tutti, sei stato un ragazzo speciale, compagno di mille battaglie dentro e fuori dal campo – ha scritto un altro ancora – Ora da la forza di andare avanti a tua moglie e proteggi come hai sempre saputo fare i tuoi splendidi bambini…un abbraccio grande Simo’, non ti dimenticherò mai, il tuo sorriso resterà per sempre nel mio cuore e in quello di tutti no".

Alessandro Buglione.

L'incidente sulla Pontina sabato mattina

L'incidente è avvenuto lo scorso sabato, 16 maggio 2026, nella prima mattina. L'allarme è scattato verso le ore 6, poco dopo lo schianto fra i due veicoli, un furgone frigo e un'automobile. Lauretti si trovava a bordo del furgone quando è avvenuto l'impatto. A schiantarsi contro il camion è stata un'automobile fuori controllo. Alla guida si trovava Alessandro Buglione. Per lui e Lauretti non c'è stato niente da fare. Entrambi sono morti sul colpo. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno estratto dalle lamiere le due persone e hanno tentato di rianimarli, ma non c'è stato niente da fare.