Ucciso a coltellate nel suo podere a Pontinia, domani i funerali di Giuseppe Pirani: mistero sul killer

Giuseppe Pirani ucciso a Pontinia.

Si tengono domani, venerdì 15 maggio alle ore 15 in piazza Indipendenza i funerali in forma laica di Giuseppe Pirani, l'uomo di 80 anni trovato morto dal figlio lo scorso 31 marzo nel podere di famiglia sulla via Migliara 48 nel comune di Pontinia. A renderlo noto è stato il sindaco Eligio Tombolillo e l'amministrazione comunale, dove lo stesso Pirani si era impegnato come consigliere e assessore.

Nel frattempo, però, le indagini sulla sua morte non si arrestano: il giallo per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire a chi ha commesso l'omicidio resta aperto.

I funerali di Giuseppe Pirani a Pontinia: "Un doveroso omaggio"

L'appuntamento per domani è stato organizzato proprio dall'amministrazione comunale. "Il sindaco Eligio Tombolillo e l’intera Amministrazione comunale hanno organizzato per domani, venerdì 15 maggio, un ultimo saluto ad un concittadino tanto amato, Giuseppe Pirani", si legge nella nota diffusa dal comune di Pontinia.

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"In accordo con la famiglia si è deciso di proporre alle 15 in piazza Indipendenza un funerale in forma laica per l’80enne deceduto in tragiche circostanze lo scorso 31 marzo in un podere di via Migliara 48 – hanno continuato dall'amministrazione – Si tratta di un doveroso omaggio a Pirani anche per i suoi trascorsi da apprezzato amministratore, sia come consigliere comunale che come assessore. La cittadinanza è invitata a partecipare".

Le indagini per omicidio: giallo ancora aperto

Le indagini per omicidio restano ancora aperte: i carabinieri della stazione locale stanno continuando gli accertamenti per cercare di ricostruire quanto accaduto. Oltre a loro, si stanno occupando del caso anche i militari dei Ris che stanno svolgendo dei sopralluoghi i cui risultati potranno essere confrontati con quelli dell'autopsia.

L'ottantenne era stato ritrovato nel podere con diverse ferite d'arma da taglio sul collo, sui polsi e al torace, ma il sangue che si trovava intorno al cadavere era meno di quello atteso viste le ferite tanto da far ipotizzare agli investigatori che fosse stato ucciso altrove, forse in casa. Dopo il ritrovamento, sono almeno otto i familiari ascoltati dagli inquirenti. Ma non sembrano essere emerse novità sul caso. E il mistero, per il momento, resta ancora aperto.