Francesco Belleggia portato in carcere dopo la condanna a 23 anni per l’omicidio Willy Monteiro Duarte I carabinieri stamattina hanno portato nel carcere di Velletri Francesco Belleggia, condannato insieme a Mario Pincarelli in via definitiva per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Dovrà scontare 23 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Belleggia è stato portato nel carcere di Velletri, dopo la condanna in via definitiva a 23 anni di reclusione per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. I carabinieri della stazione di Artena hanno bussato stamattina alla porta della sua abitazione, dove si trovava finora costretto agli arresti domiciliari. Lui li attendeva che lo andassero a prendere, dopo la sentenza dei giudici della Suprema Cortedi Cassazione, arrivata ieri. I militari danno dato esecuzione all'ordinanza emessa oggi dalla Procura generale della Corte di Appello di Roma, provvedimento che scaturisce dopo il verdetto degli ermellini.

Ieri i giudici hanno annullato la sentenza della Corte di Assise d’Appello limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche concesse ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi con processo bis d'Appello. Hanno invece confermato in via definitiva le pene appunto per gli altri due imputati, oltre a Belleggia Mario Pincarelli, quest'ultimo dovrà scontare 21 anni di carcere. Tutti e quattro gli imputati sono finiti a processo per l'omciidio di Willy Monteiro Duarte, il cuoco ventunenne di Paliano, massacrato di botte la sera del 6 settembre del 2020 nella piazza di Colleferro, in provincia di Roma.