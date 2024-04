Omicidio Willy, Pincarelli si sposa in carcere: la moglie si è innamorata di lui vedendolo al Tg

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Mario Pincarelli, il ragazzo di 26 anni condannato in secondo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, si sposerà in carcere il prossimo 16 aprile. A riportarlo, è Agenzia Nova. Una giovane di 28 anni residente in un comune a nord di Roma si è innamorata di lui dopo averlo visto al telegiornale. I due si sarebbero incontrati solo una volta finora, durante un'udienza del processo.

Oggi attesa la sentenza della Cassazione

Pincarelli è in attesa di sapere se la Cassazione confermerà o meno la condanna a ventuno anni di carcere inflitta dalla Corte d'Appello. Il procuratore generale della Suprema Corte ha chiesto un processo bis per i quattro imputati: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Il pg Marco Dall'Olio sostiene che tutti "erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta Mma contro punti vitali, su un corpo particolarmente esile come quello di Willy". Ha quindi chiesto di non riconoscere le attenuanti generiche, come invece fatto dai giudici d'appello.

Pincarelli: "Non ho ucciso Willy"

Mario Pincarelli è stato arrestato per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte poche ore dopo il pestaggio. Secondo l'accusa, anche lui si sarebbe accanito sul 21enne, intervenuto in una rissa per aiutare un amico. In particolare Pincarelli lo avrebbe colpito mentre era a terra. In una lettera inviata all'Adnkronos, il 26enne aveva dichiarato: "Non ho ucciso io Willy. Gli ho dato solo una pizza quando mi hanno dato una spinta. Tutti sbracciavano e mi ci hanno fatto cadere sopra. È stato in quel momento che l'ho colpito con uno schiaffo. Io non lo so chi abbia colpito Willy, ero di spalle. Chi lo ha fatto ha sbagliato, nessuno merita di morire in quel modo".

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte

Willy Monteiro Duarte è stato ucciso in piazza Oberdan a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. In un locale era scoppiata una lite tra Pincarelli, Belleggia, e un gruppo di ragazzi, provocati dai primi due dopo alcune molestie a una giovane del loro gruppo. La discussione sembrava essere terminata quando all'improvviso sono arrivati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi a bordo di un'auto, sono scesi, e hanno cominciato a picchiare chiunque capitasse loro a tiro. Willy Monteiro Duarte, che stava passando lì con altri suoi amici, ha visto un ragazzo che conosceva a terra. Si è avvicinato per aiutarlo a rialzarsi, ma è stato preso di mira dal branco, picchiato e ucciso. Un pestaggio durato pochi secondi, ma così violento che non gli ha lasciato scampo.