I Bianchi, Belleggia e Pincarelli ancora a processo: picchiarono l'amico che cercò di aiutare Willy Samuele Cenciarelli è il ragazzo che ha cercato, senza successo, di salvare la vita a Willy Monteiro Duarte. I Bianchi, Belleggia e Pincarelli si sarebbero accaniti anche su di lui.

A cura di Natascia Grbic

Non solo il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia compariranno nuovamente davanti al giudice per rispondere dell'accusa di lesioni aggravate nei confronti di Samuele Cenciarelli. Quest'ultimo è l'amico del 21enne cuoco di Paliano che, la notte tra il 5 e il 6 settembre, ha provato ad aiutarlo, purtroppo senza successo. Cenciarelli ha riportato, come da referto del pronto soccorso, un trauma contusivo al volto e al collo dopo essere stato colpito con un calcio al collo e un pugno al volto. Sbattuto su una macchina in sosta prima che il branco si accanisse su Willy Monteiro Duarte, finito dai quattro a calci e pugni dopo quaranta secondi di pestaggio.

Come riportato da Il Corriere della Sera, la nuova udienza del processo si terrà il prossimo 17 dicembre. Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia si trovano in carcere. La sentenza per l'omicidio di Monteiro Duarte è diventata definitiva per Belleggia e Pincarelli – condannati rispettivamente a 23 e 21 anni di carcere – mentre è stato disposto un nuovo processo bis per i fratelli Bianchi in relazione alla concessione delle attenuanti generiche. In primo grado i gemelli di Artena sono stati condannati all'ergastolo, mentre i giudici della Corte d'appello hanno concesso le attenuanti generiche e comminato una condanna a 24 di reclusione.

Willy Monteiro Duarte è stato ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 in piazza Oberdan a Colleferro. Il ragazzo era uscito con i suoi amici dopo il turno di lavoro in un ristorante, e mentre stavano tornando a casa ha visto un suo amico che veniva picchiato dal gruppo di ragazzi di Artena. Il 21enne si è avvicinato per aiutarlo, ma è stato brutalmente pestato dai Bianchi, Belleggia e Pincarelli, che l'hanno picchiato fino a ucciderlo. Un pestaggio durato quaranta secondi fatale per il ragazzo, deceduto poco dopo senza mai riprendere conoscenza.