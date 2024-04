video suggerito

La mamma di Willy dopo la sentenza: "Quei ragazzi ancora non hanno capito il male che hanno fatto" Lucia Duarte, la mamma di Willy Monteiro, ha commentato così la decisione della Cassazione, che ha annullato la sentenza d'appello per i fratelli Bianchi: "Non ho visto ancora nessun segno di pentimento da parte di questi ragazzi che dimostri che hanno capito il male che hanno fatto a mio figlio".

A cura di Enrico Tata

La mamma di Willy Monteiro

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche. Una decisione, quella dei giudici di secondo grado, che ha consentito agli assassini di Willy Monteiro di essere condannati a 24 anni e non all'ergastolo, come invece avevano stabilito i giudici della corte d'assise di Frosinone in primo grado. La prima sentenza, infatti, non riconobbe le attenuanti per Marco e Gabriele, che vennero condannati al carcere a vita, mentre i giudici d'appello, il 12 luglio 2023, concessero le attenuanti e i fratelli Bianchi ottennero uno sconto di pena.

Lucia Duarte, la mamma di Willy Monteiro, ha commentato così la decisione della Cassazione: "Non ho visto ancora nessun segno di pentimento da parte di questi ragazzi che dimostri che hanno capito il male che hanno fatto a mio figlio".

Secondo l'avvocato Vannina Zaru, legale di Marco Bianchi, "l'omicidio volontario giuridicamente non è condivisibile. Prendo atto, ma sono davvero dispiaciuta e leggerò le motivazioni".

I giudici della Cassazione hanno invece confermato le condanne per gli altri due imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, condannati in primo grado e in appello rispettivamente a 21 e 23 anni ri reclusione.

Considerando "l'esito del ricorso per gli altri imputati, sono soddisfatta di aver ottenuto per il mio assistito il minimo della pena e soprattutto il migliore risultato fra i quattro. Ora che per noi è definitivamente chiusa questa vicenda, iniziamo a pensare al futuro ed ad un percorso che possa restituire al mio assistito la libertà. Nonostante tutto è sempre un ragazzo di giovane eta', che merita, una seconda possibilità", ha detto l'avvocato Loredana Mazzenga, legale difensore di Mario Pincarelli.

Proprio Pincarelli ha annunciato ieri che si sposerà in carcere il prossimo 16 aprile con una ragazza di 28 anni residente in un comune a nord di Roma. La giovane, riporta l'agenzia Nova, si sarebbe innamorata di lui dopo averlo visto al telegiornale. I due si sarebbero incontrati solo una volta finora, durante un'udienza del processo.