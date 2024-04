video suggerito

Al Quarticciolo pusher di crack giovanissimi: fermati ragazzi dai 13 ai 16 anni Hanno tredici e sedici anni i ragazzi fermati dai carabinieri al Quarticciolo, mentre spacciavano crack. Le associazioni criminali reclutano i giovanissimi, dopo gli arresti nelle piazze di spaccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Spacciatori sempre più giovani per strade e piazze della Capitale. Al Quarticciolo, quadrante Est, i carabinieri della compagnia Casilina hanno sorpreso due minorenni con dodici dosi di crack, due ragazzini di tredici e sedici anni. Addosso avevano dosi di droga e 400 euro in contanti. La sostanza era nascosta tra gli alberi e la stavano vendendo ai clienti.

Giovani pusher per le piazze di spaccio romane

Il controllo fa parte delle operazioni di pattugliamento del territorio, che sorvegliano in particolare alcune strade e piazze in cui c'è lo spaccio di sostanze stupefacenti, come ad esempio la zona del Quarticciolo. Le operazioni hanno portato a numerosi arresti, che hanno tolto i pusher dal mercato, richiedendo appunto a chi è ai vertici delle associazioni criminali "l'arruolamento di nuove leve". Cercando appunto tra giovani e giovanissimi.

Il 16enne arrestato il flagranza di reato mentre spacciava droga

I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un seicenne romano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso mentre vendeva droga. Era insieme ad un tredicenne, il quale non è imputabile per la sua età. I carabinieri, come da prassi in questi casi, lo hanno segnalato alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Roma.

Il sedicente, una volta identificato, è stato portato nel centro di prima accoglienza per minori di via Virginia Agnelli e il giudice delle indagini preliminari nei suoi confronti ha applicato la misura cautelare che prevede attività di studio o di lavoro, su richiesta del Pubblico Ministero. Il tredicenne, appunto non imputabile, è stato affidato ai genitori.