Schianto tra scooter e auto sul lungotevere, ragazza perde una gamba: è gravissima

Immagine di repertorio

Una ragazza ha perso una gamba in un incidente avvenuto lo scorso 13 luglio tra lungotevere e ponte Risorgimento. La giovane stava viaggiando con un ragazzo in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, una macchina li ha presi in pieno, facendoli cadere a terra. Erano quasi le 3 di notte, era buio, e non si è capito chi dei due sia passato col rosso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati sottoposti ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, mentre indagini sono in corso per capire chi non abbia rispettato il rosso al semaforo. Una dinamica simile a quella dell'incidente in cui rimase coinvolto lo scorso anno il giocatore della Lazio Ciro Immobile, la cui auto si scontrò con un tram all'altezza di piazza delle Cinque Giornate. L'incidente in cui è rimasta coinvolta la 25enne è avvenuto ad appena 500 metri di distanza.

Secondo le prime informazioni, la ragazza in sella allo scooter stava percorrendo il lungotevere, mentre la Fiat Panda arrivava da ponte Risorgimento. L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo, con il motorino scaraventato violentemente in terra. Ad avere la peggio è stata la giovane, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I e ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva. I medici non sono riusciti a salvarle la gamba, che è stata amputata.

I caschi bianchi dovranno adesso capire chi dei due conducenti sia passato col rosso. Non sembrano essere presenti telecamere nella zona, motivo per cui si cercano testimoni che hanno assistito alla scena.