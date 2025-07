Noleggia una Porsche, si schianta contro un’auto e scappa: gravissimo un uomo a Marino Terribile schianto al centro di Marino, sui Castelli Romani, alle porte della capitale dove un uomo si è schiantato con la Porsche addosso ad un’auto che arrivava in direzione opposta. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

La Porsche in corsa e, a sinistra, l’automobile contro cui si è scontrata. Dal video di Welcome to Favelas.

Terribile incidente a Marino, sui Castelli Romani, dove una Porsche presa a noleggio ha attraversato le vie cittadine a tutto gas. Stava effettuando un sorpasso quando, nel momento in cui era contromano, si è schiantata contro un'altra automobile che stava arrivando dalla direzione opposta. Nel frontale la seconda auto è rimasta gravemente danneggiata. Ad avere la peggio, la persona che si trovava al suo interno che si trova in condizioni critiche e che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma.

La corsa folle in Porsche per le strade di Marino

Ha girato per tutte le strade del centro città alla guida della Porsche bianca presa a noleggio, inseguito da due moto in sella alle quali viaggiavano degli amici. Poi, quando ha imboccato contromano corso Vittorio Colonna, si è schiantato contro un'altra automobile. È successo all'altezza di vicolo San Giuseppe. L'impatto è stato violentissimo. La Porsche è rimasta senza una ruota anteriore.

L'altra auto, una Mercedes, è stata distrutta quasi completamente. Come mostra il video da Welcome to Favelas, la Mercedes sembra essere rimasta accortocciata, piegata su se stessa. Oltre a questa automobile, però, anche è stata colpita anche un'altra vettura, una Fiat Panda.

Sul posto, oltre agli inquirenti, sono arrivati subito anche gli operatori del pronto sanitario dal 118 che hanno raggiunto il luogo con le ambulanze e un elisoccorso dell'Ares 118 che hanno trasportato un uomo di 82 anni al San Camillo di Roma: si trovava nella Mercedes colpita in pieno dalla Porsche.

Abbandona la Porsche e scappa in moto con gli amici: rintracciato

Dopo il terribile impatto, senza avere più la ruota anteriore sinistra, l'uomo alla guida è sceso dalla Porsche abbandonando l'auto. È salito su una delle due moto che lo seguivano e si è allontanato insieme agli amici. L'uomo, un trentaduenne, è stato rintracciato nella sera stessa di ieri, lunedì 30 giugno 2025. Si trovava nella sua abitazione. È poi stato arrestato dalla polizia per omissione di soccorso, lesioni stradali e fuga dopo incidente.

Sul caso, dopo le indagini che hanno portato all'arresto, continuano gli accertamenti per cercare di chiarire per quale ragione i tre stessero correndo a bordo di auto e moto. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Marino e della Polstrada che, raggiunto il luogo dello schianto, hanno immediatamente prelevato i documenti della vettura e identificato il conducente.