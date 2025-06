video suggerito

Auto si schianta su quattro macchine parcheggiate e travolge una ragazza a piedi: grave una 19enne Terribile schianto alle porte della capitale dove un'auto, dopo essersi schiantata su quattro macchine, ha travolto una 19enne a piedi.

A cura di Beatrice Tominic

Paura alle porte della capitale, sui Castelli Romani, dove un'automobile si è schiantata contro quattro auto in sosta e poi ha travolto e ferito gravemente una ragazza che stava camminando in prossimità del parcheggio in cui è avvenuto lo scontro. La giovane, 19 anni appena, è stata immediatamente elitrasportata in ospedale, in condizioni critiche.

L'incidente a Velletri: cosa è successo

Non è chiaro cosa sia successo a Velletri, in via Giacomo Matteotti, sui Castelli Romani, nel quartiere di Velletri Est, ex 167, come precisa la testata online Castelli Notizie.it, dove si è verificato il terribile sinistro. Coinvolti nell'incidente diversi veicoli, cinque totali. Sul luogo, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso.

Perché l'auto si è schiantata sulle automobili parcheggiate: la dinamica dell'incidente

Secondo quanto è emerso dalle prime informazioni, a scatenare l'incidente è stata l'Alfa Stelvio, l'unico veicolo che si sarebbe trovato in transito al momento del sinistro. La macchina è sopraggiunta a velocità sostenuta e si è schiantata sulle automobili parcheggiata. Prima ha colpito una Citroen C3, poi sono rimaste coinvolte altre tre auto, due Fiat Cinquecento e una Renault Tingo che erano parcheggiate regolarmente, a ridosso delle abitazioni.

I caschi bianchi che si stanno occupando degli accertamenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro e risalire alle cause. Sembra che non escludano che il conducente dell'automobile che si è schiantata sulle altre possa aver perso il controllo del mezzo per un malore improvviso.

Come sta la giovane investita dall'automobile a Velletri

Oltre alle automobili in sosta, la Stelvio ha travolto anche una ragazza di 19 anni che si trovava nei pressi del parcheggio. Sembra che stesse rientrando a casa con le buste della spesa. La giovane è stata travolta e ha riportato ferite gravi, soprattutto agli arti inferiori. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che dopo averle prestato le prime cure si sono resi conto che aveva bisogno di un intervento più serio. Così hanno chiesto l'arrivo di un'eliambulanza che è atterrata poco distante e ha trasportato la ragazza in ospedale.