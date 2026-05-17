Sabato di sangue sulle strade di Latina, morti 4 giovani in tre incidenti: avevano fra i 27 e i 37 anni

Tre incidenti in 24 ore nelle strade di Latina con quattro ragazzi che hanno perso la vita: Simone Lauretti, Alessandro Buglione, Lorenzo Tuccinardi e Alessio Alberelli avevano fra i 27 e i 37 anni.

Simone Lauretti, Lorenzo Tucciardini, Alessandro Buglione, Alessio Alberelli

Simone Lauretti, Alessandro Buglione, Lorenzo Tuccinardi e Alessio Alberelli. Questi i nomi delle quattro vittime della strada che hanno perso la vita soltanto nella giornata di ieri in provincia di Latina rispettivamente in un incidente sulla Pontina i primi due, lungo l'Appia e sulla Migliara 58. Quattro giovani accomunati da un tragico destino che lasciano un grande dolore in chi li conosceva e portano interrogarsi ancora una volta sulla sicurezza delle strade del Lazio

L'incidente in via Pontina fra furgone frigo e auto

Il primo incidente si è verificato lungo la via Pontina, strada sempre molto trafficata e spesso funestata da eventi tragici. Sabato alle 6 a scontrarsi sono stati un'automobile e un camion frigo. La prima guidata dal trentenne Alessandro Buglione, che stava viaggiando in direzione sud per andare al lavoro. Era partito da casa sua a Doganella di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina.

La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento, ma sembra che Buglione abbia perso il controllo del mezzo per qualche motivo invadendo l'altra corsia e schiantandosi contro il furgone. Su questo viaggiava, al posto del passeggero, Simone Lauretti, di 37 anni. Era di Terracina ma lavorava in una pescheria del mercato di piazza Pugliese a Roma. Si stava dirigendo lì per portare pesce e frutti di mare freschi. Insieme a lui, al volante, c'era un parente rimasto ferito e trasferito in ospedale. Lauretti aveva due figli ed era un grande sportivo con la passione del beach soccer.

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Lorenzo Tuccinardi morto sull'Appia a Monte San Biagio

Qualche ora dopo, lungo la via Appia nel Comune di Monte San Biagio, si sono scontrate due automobili. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 108. Dalle lamiere dei veicoli accartocciati è stato estratto Lorenzo Tuccinardi. 27 anni, viveva a Monte San Biagio, ma era originario di Frosinone. Aveva studiato all'Istituto Tecnico Industriale Pacinotti di Fondi e, dopo essersi diplomato come perito informatico, aveva lavorato per molto tempo come elettricista. Da circa un anno e mezzo era operaio di distribuzione Enel per la Clem Srl. Tuccinardi ha perso la vita sul colpo, mentre un'altra persona, rimasta ferita, è stata trasferita in ospedale.

A Terracina l'incidente in cui ha perso la vita Alessio Alberelli

Il quarto e ultimo incidente mortale è avvenuto intorno alle 21 sulla strada Migliara 58 nel comune di Terracina. Un motociclista avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un'automobile. Un'impatto che lo ha sbalzato di molti metri sull'asfalto. È morto sul colpo Alessio Alberelli. Aveva 29 anni e presto, il prossimo novembre, ne avrebbe compiuti 30. Viveva nella cittadina del litorale, dove lavorava come meccanico dopo essersi diplomato all'Ipsia Enrico Mattei di Latina. Con una grande passione per i motori, era un centauro da quando era poco più che adolescente. A ricordarlo tanti amici e clienti.

Il secondo terracinese morto sulla strada in poche ore ha sconvolto tutta la città, con il sindaco Francesco Giannetti che ha voluto dedicare un pensiero ad Alberelli e Lauretti e alle loro famiglie: "La nostra comunità è incredula e sconvolta dalla notizia di un'altra giovane vittima della strada ieri sera. Siamo vicini alla famiglia di Alessio in questo momento di dolore che lascia senza parole. Una tragedia che si aggiunge al già immenso dolore che nella giornata di ieri ha ferito così duramente il nostro territorio. È un giorno buio per tutti noi. La Città intera si stringe, in un abbraccio silenzioso, ai familiari delle vittime".