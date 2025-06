Chiuso il Lungotevere Flaminio per incidente tra furgone e scooter: morta una 22enne

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente sul Lungotevere Flaminio

Una ragazza di ventidue anni è morta in un incidente stradale sul Lungotevere Flaminio a Roma. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 giugno. Per la giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. A rimanere coinvolti nel sinistro uno scooter a bordo del quale viaggiava la vittima e un furgone. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Morta una 22enne, ferito un 23enne

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 12. La giovane viaggiava come passeggera a bordo dello scooter, uno Yamaha x-max. Alla guida c'era un ragazzo di ventitré anni. Improvvisamente, mentre percorrevano sul Lungotevere Flaminio all'altezza del civico 78, il veicolo a due ruote si è scontrato con un furgone, un Volkswagen Caddy, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Il conducente del mezzo è un ventottenne, sottoposto agli accertamenti di rito. Per la ventiduenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Il personale sanitario arrivato sul posto con l'ambulanza ha provato a rianimarla, ma è morta sul posto a causa delle ferite e dei traumi gravissimi. Il ventitreenne alla guida dello scooter è stato soccorso e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli.

Chiuso il Lungotevere Flaminio per incidente

Il Lungotevere Flaminio è stato temporaneamente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi nel tratto del Lungotevere Flaminio da Ponte Duca D'Aosta a Piazza Gentile da Fabriano in direzione della piazza. Presenti sul luogo dell'incidente sul Lungotevere Flaminio gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del II Gruppo Parioli, che hanno svolto gli accertamenti di rito, indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità a carico dei due conducenti. Terminate le verifiche sul posto la salma della ragazza è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.