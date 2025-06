Incidente sulla Collatina tra scooter e due auto, Roberto Bernardini muore a 36 anni

video suggerito

Roberto Bernardini, 36 anni, è morto in ospedale, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il sinistro tra il suo scooter e due auto è avvenuto sulla Collatina a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Bernardini

Si chiamava Roberto Bernardini il trentaseienne morto nell'incidente stradale su via Collatina in zona Ponte di Nona a Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di martedì scorso 24 giugno verso le ore 19.30 nella periferia Est della Capitale. A scontrarsi sono stati lo scooter a bordo del quale viaggiava Roberto e due auto. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il trentaseienne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia loccale di Roma Capitale.

I messaggi d'addio a Roberto Bernardini

Roberto Bernardini era originario di Fiuggi. Da alcuni anni viveva a Roma, dove lavorava nell'ambito della security, prima faceva l'imprenditore. Appresa la notizia della sua scomparsa improvvisa la comunità si è stretta intorno alla famiglia con cordoglio in attesa dei funerali. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini e dell'amministrazione comunale.

L'incidente in via Collatina in cui è morto Roberto Bernardini

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Roberto Bernardini era in sella al suo scooter SportCity e stava percorrendo via Collatina, in zona Ponte di Nona. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è rimasto coinvolto in uno scontro con due auto, una Citroen Xsara e una Lancia Musa all'altezza di via di Salone. Ancora da ricostruire la dinamica. Roberto dopo l'urto è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull'asfalto.

Un impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo, provocandogli ferite e traumi gravissimi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che lo ha trasportato in condizioni critiche all'ospedale Casilino. Roberto però è deceduto poco dopo. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo Torri, che hanno svolto gli accertamenti, ascoltato alcune persone e indagano per ricostruire la dinamica. I veicoli sono stati sequestrati.