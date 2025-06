video suggerito

Incidente sulla Collatina a Ponte di Nona, scooter contro due auto: morto un ragazzo di 36 anni Un grave incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19.30 in via Collatina a Ponte di Nona, all'altezza di via di Salone. Un ragazzo di 36 anni ha perso la vita.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un mortale a Roma, questa volta in via Collatina a Ponte di Nona, all'altezza di via di Salone. Un uomo di 36 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto tra lo scooter che stava guidando e due auto, i cui conducenti sono invece rimasti illesi. Per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: portato immediatamente al Policlinico Casilino, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate, non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto sono interventi gli agenti del gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il 36enne alla guida di uno scooter Aprilia SportCity avrebbe perso il controllo del mezzo, scontrandosi frontalmente con una Lancia Musa che proveniva dall'opposto senso di marcia. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una Citroen Xsara, che non è riuscita a evitare l'impatto. Entrambi i conducenti delle auto non hanno riportato ferite, anche se sotto shock per quanto accaduto.

Mortale in zona Casal dei Pazzi, caccia al pirata della strada

Purtroppo quello avvenuto a Ponte di Nona non è l'unico mortale avvenuto nella serata di ieri a Roma. Intorno alla mezzanotte un giovane di 36 anni è stato travolto da un uomo a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta mentre si trovava fermo al semaforo in via Adriano Fiori, zona Casal dei Pazzi. Subito dopo lo schianto, le quattro persone a bordo dell'auto sono fuggite in direzione di viale Marx e del parco d'Aguzzano, facendo perdere – almeno per il momento – le proprie tracce. Il conducente dell'Alfa, anche lui ferito gravemente, è stato portato via dalle tre persone che si trovavano con lui. Il 35enne alla guida dello scooter, purtroppo, è morto invece sul colpo.