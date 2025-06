video suggerito

Drammatico schianto fra macchina e moto a Roma: automobilista travolge e uccide centauro e scappa Tragedia in viale Kant a Roma nel corso della nottata appena trascorsa fra un’automobile e una moto. Il conducente della macchina investe il motociclista e scappa abbandonando l’auto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Dramma in strada nella zona nord est della capitale dove, nelle nottata appena trascorsa, fra la giornata di ieri, martedì 24 e mercoledì 25 giugno, intorno a mezzanotte quando si è verificato un tragico incidente. Un'automobile ha travolto e ucciso un motociclista all'incrocio fra viale Kant e via Adriano Fiori. Il conducente dell'automobile, una volta investito il motociclista, è poi sceso dall'automobile e si è dato alla fuga. A bordo della macchina, oltre alla persona al volante, ci sarebbero state altre persone che si sono date alla fuga, scappando verso il vicino parco.

La dinamica dell'incidente a Roma

L'incidente, come anticipato, è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 25 giugno 2025. A scontrarsi un'Alfa Romeo Giulietta e un motociclo Piaggio Beverly. In sella al mezzo a due ruote si trovava un uomo di 35 anni. Il trentacinquenne è morto subito dopo lo schianto, violentissimo.

L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati in breve tempo i caschi bianchi del gruppo Tuscolano della Polizia Locale, ma era già troppo tardi: le persone a bordo dell'Alfa si erano già date alla fuga, abbandonando l'auto e lasciando il corpo del centauro agonizzante sull'asfalto.

L'arrivo dei soccorsi in viale Kant a Roma

Oltre gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, sul posto anche gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118. Si sono immediatamente precipitati verso il trentacinquenne, ma era troppo tardi. Per il giovane motociclista non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Non è ancora stata diffusa la sua identità.

Non si esclude che possano essere rimasti feriti anche i passeggeri e il conducente a bordo dell'automobile: i vigili urbani avrebbero trovato qualche macchia di sangue che potrebbero aver lasciato durante la fuga, ma ogni traccia resta al vaglio degli agenti.

Le indagini in corso

Dopo l'allarme e la fuga dei pirati della strada, sono iniziate immediatamente le indagini per cercare di rintracciare le persone che si trovavano a bordo dell'auto. I caschi bianchi anno lavorando ininterrottamente da questa notte per trovarli e ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Secondo i residenti della zona, non si sarebbero sentiti segni di frenata, soltanto un forte botto durante l'impatto. Non si esclude che possano essere passati con il semaforo rosso.

Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati: non si esclude che l'auto possa essere stata rubata, visto il modo in cui il gruppo l'ha abbandonata in strada, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza.