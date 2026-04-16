Schianto fra due auto lungo la via Aurelia: morta una persona, ferito gravemente un bambino

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile 2026, lungo la via Aurelia nel territorio a nord della Capitale, sul litorale romano, all'altezza di Ladispoli, in provincia di Roma. Due veicoli si sono scontrati all'altezza del chilometro 36.500 della strada statale 1. L'impatto è stato molto violento. Nello scontro una persona ha perso la vita, ma si contano diversi feriti. Fra loro anche un bambino.

L'incidente a Ladispoli lungo la via Aurelia

Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio, dopo le ore 17, nella zona del litorale, all'altezza di Ladispoli. I due veicoli stavano viaggiando lungo la via Aurelia quando si sono scontrati. Ad avere la peggio un giovane uomo, ma sono molte le persone ferite, fra cui un bambino.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ladispoli, impegnati nel gestire la viabilità e nel ripristino della circolazione; i vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere della automobili e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso le persone ferite. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso per cercare di salvare la vita all'uomo, ma si sono rivelati vani: non c'è stato niente da fare e ha perso la vita.

Viste le condizioni gravi in cui si trovavano gli altri feriti, però, i soccorritori hanno richiesto l'intervento di un elisoccorso che ha trasportato le persone in condizioni più gravi al policlinico Agostino Gemelli di Roma.

La viabilità dopo l'incidente: strada chiusa

Nel frattempo gli agenti della polizia locale di Ladispoli sono rimasti sul luogo dell'incidente a gestire la viabilità e il traffico, risultato congestionato in entrambe le direzioni. La strada, di conseguenza, per permettere i soccorsi, la rimozione delle auto e la messa in sicurezza, è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato. Il suggerimento di Anas, che ha reso noto la notizia dell'incidente, era per chi proviene da Civitavecchia, l'uscita al chilometro 38,800 su via Acquedotto Statua, mentre per chi proviene da Roma la deviazione al chilometro 35,300.