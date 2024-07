video suggerito

Scarica centinaia di video pedopornografici con bimbi e adolescenti: arrestato studente universitario Un ragazzo di venticinque anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. In cinque anni ha scaricato centinaia di video con bambini e adolescenti.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di venticinque anni è stato arrestato dopo che nel suo computer e nel suo cellulare sono stati trovati decine di video pedopornigrafici con bambini e adolescenti. Il giovane, uno studente universitario identificato dopo una serie di controlli da parte della Polizia Postale, ha provato a giustificarsi dicendo di aver scaricato quei video per gioco, e di esserne poi con gli anni diventato dipendente. Il 25enne ha dichiarato di non aver nemmeno aperto alcuni di quei video, che ha cominciato a prendere almeno cinque anni fa. L'accusa aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, il giudice ha deciso di disporre gli arresti domiciliari.

Il ragazzo è stato arrestato dopo che un'indagine della Polizia Postale lo ha identificato tra coloro che scaricavano abitualmente materiale pedopornografico da siti internet. Il 25enne aveva fatto il download di tantissimi video con bambini e ragazzi adolescenti, tutti salvati sul suo computer. Gli investigatori sono rimasti di sasso quando hanno visto quanto materiale aveva accumulato nel corso degli anni: centinaia di immagini e clip video, tutte salvate all'interno del pc, forse pensando che non sarebbe mai stato scoperto.

Lo studente ha dichiarato in sede di interrogatorio che aveva cominciato a scaricare quei video per ‘gioco' insieme a un gruppo di amici. Ben presto questa divenne – secondo la sua versione – una vera e propria dipendenza. "Alcuni video non li ho nemmeno guardati", ha sostenuto con il giudice. Il 25enne si trova ora agli arresti domiciliari, deve rispondere dell'accusa di detenzione di materiale pedopornografico.