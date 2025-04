video suggerito

I funerali di Ilaria Sula oggi a Terni: lutto cittadino a Capranica Prenestina Si terranno alle ore 14 nel Comune di Terni i funerali di Ilaria Sula, la giovane studentessa di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato Mark Anthony Samson. Il corteo funebre partirà dalla casa in cui la giovane viveva insieme ai genitori prima di trasferirsi a Roma per studiare Statistica alla Sapienza. Il corteo arriverà poi al cimitero comunale dovrà avrà inizio la cerimonia.

A cura di Enza Savarese

Fiori e cartelloni per i funerali di Ilaria Sula

Si svolgeranno alle 14 di oggi, lunedì 7 aprile 2025, a Terni i funerali di Ilaria Sula, la 22enne uccisa lo scorso 26 marzo dall'ex fidanzato Mark Anthony Samson, che ha confessato di averla uccisa e poi nascosta in una valigia per abbandonarla in un burrone. L'ultimo saluto alla giovane studentessa verrà dato nel Comune in cui è cresciuta, dove la ragazza viveva con i genitori prima di iniziare l'università.

Oggi a Terni è stato istituito lutto cittadino. Anche l'Università Sapienza, dove la ragazza studiava, ha sospeso le attività didattiche. La salma sarà portata questa mattina all'abitazione della famiglia, dopo un momento di raccoglimento il corteo funebre partirà alle ore 14 da viale dello Stadio fino al cimitero comunale dove si terrà una breve cerimonia.

Oggi a Terni i funerali di Ilaria Sula alle ore 14

Fiori per i funerali di Ilaria Sula

L'ultimo saluto alla giovane Ilaria Sula inizierà nella casa di famiglia, dove la ragazza ha vissuto insieme ai suoi genitori prima del suo trasferimento a Roma, dove ha iniziato il suo percorso universitario alla Sapienza alla facoltà di Statistica. La salma è stata riconsegnata questa mattina ai familiari dopo gli esami e l'autopsia, necessari per il prosieguo delle indagini. Il corteo in ricordo della giovane 22enne, vittima di femminicidio, avrà luogo alle 14 dalla sua casa d'infanzia. Sarà da lì, da viale dello Stadio che amici e familiari di Ilaria partiranno per accompagnare la bara al cimitero comunale.

Il corteo a piedi fino al cimitero

Il corteo dalla casa di famiglia percorrerà a piedi le strade di Terni, prima di raggiungere il cimitero comunale. Qui ci sarà una breve raccoglimento alla presenza di amici, familiari e residenti della zona. I funerali proseguiranno all'interno alla presenza del papà Flamur, la mamma Gezime, il fratello Leon, i parenti e gli amici di Ilaria, che hanno raggiunto il comune d'infanzia della ragazza per l'ultimo saluto. Al termine della cerimonia la bara verrà posta nel cimitero comunale.

Lutto cittadino e sospensione delle attività didattiche

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi ha ritenuto opportuno instituire oggi il lutto cittadino in ricordo della giovane ragazza uccisa. Il Comune "intende stringersi attorno ai familiari in un momento così insopportabilmente doloroso", si legge nell'ordinanza. Il provvedimento dispone quindi l'annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma per oggi. Inoltre dalle ore 14 saranno chiuse tutte le attività commerciali della zona. La scuola di Castel San Pietro Romano osserverà un minuto di silenzio alle ore 14, in concomitanza con l'inizio del rito funerbre.

Anche l'Università Sapienza, dove la giovane studentessa studiava, ha comunicato la sospensione delle attività nella giornata di oggi, 7 aprile 2025. "In occasione dell'ultimo saluto alla nostra studentessa Ilaria Sula, vittima di un brutale femminicidio, si comunica che le attività didattiche saranno sospese a partire dalle ore 11.00 di oggi e per tutta la durata della giornata". Anche l'Università, come il Comune di Terni, si unisce al dolore di amici e familiari della ragazza.