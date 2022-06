Meloni: “Cdx ha buttato tempo in polemiche, basta litigi o rischiamo di perdere le politiche” “Basta litigi, a partire dalla Sicilia. Non possiamo rischiare di perdere le elezioni politiche. Per questo chiederò a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni”. Lo ha detto Giorgia Meloni, commentando i risultati dei ballottaggi.

A cura di Annalisa Girardi

"Non siamo soddisfatti dal risultato di questi ballottaggi, il centrodestra poteva fare meglio": lo dice Giorgia Meloni in un video messaggio in cui commenta il risultato dei ballottaggi alle elezioni amministrative, che hanno visto la vittoria del centrosinistra in città importanti come Verona, Parma, Piacenza e Catanzaro. "Ma visto che il Pd festeggia, il dato complessivo alle amministrative ci obbliga a riportare Enrico Letta sul pianeta Terra: centrosinistra e Cinque Stelle governavano in 56 Comuni, oggi ne governano 53. Il centrodestra governava 54 Comuni, oggi ne governa 58. La sinistra si trova con meno sindaci di prima: dov'è la vittoria, Enrico Letta? Certo, se la sinistra è così certa di avere vinto allora non avrà problemi a tornare subito alle elezioni politiche per confrontarsi", aggiunge la leader di Fratelli d'Italia.

Meloni prosegue sottolineando la necessità di una riflessione all'interno del centrodestra, specialmente sul "tempo speso sulle polemiche interne". Quindi il caso di Verona, con il mancato apparentamento, ma anche Catanzaro. Invece a Lucca, aggiunge la deputata, il centrodestra che è rimasto unito e ha coinvolto diverse liste è riuscito a vincere. "Sono contenta che proprio a Lucca, come Gorizia, Pistoia, L'Aquila e in molte altre città dove il centrodestra ha vinto, Fratelli d'Italia ha trainato la coalizione. Ma non basta, occorre parlarsi e ricordarsi che l'avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato", continua. E infine: "Basta litigi, a partire dalla Sicilia. Non possiamo rischiare di perdere le elezioni politiche. Per questo chiederò a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni".

Anche Matteo Salvini ha commentato il risultato di questi ballottaggi, a due settimane da un primo turno che si era concluso in maniera decisamente migliore per il centrodestra. "Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere": scrive il leader della Lega in un post su Facebook. "Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio. Buon lavoro a tutti i nuovi Sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il Centrodestra da 54 a 58. Un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, incontrati nei giorni scorsi", aggiunge Salvini.