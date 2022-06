Elezioni Como 2022, lo spoglio e i risultati in diretta: è sfida tra Minghetti e Molteni Elezioni amministrative Como 2022: alle ore 14 è iniziato lo spoglio. È sfida tra il candidato di centrosinistra Barbara Minghetti e il candidato di centrodestra Giordano Molteni.

A cura di Ilaria Quattrone

Si sono chiusi nella serata di ieri, domenica 12 giugno, i seggi per la città di Como, tra i comuni chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e la composizione del Consiglio Comunale. Nonostante vi siano ben otto candidati alla carica di primo cittadino, la sfida è tra Barbara Minghetti – appoggiata da: Partito Democratico, Europa Verde, Lista Minghetti La Svolta Civica, Como Comune-articolo Uno-psi-si Sinistra Italiana-civica e Agenda Como2030 Liberali Riformisti Europeisti) – e Giordano Molteni. Il candidato di centrodestra è appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Elezioni comunali Como 2022, affluenza al 45,43 per cento: lo spoglio per i risultati

Lo spoglio inizierà alle ore 14 di oggi, lunedì 13 giugno 2022. Alle ore 23 di ieri, l'affluenza al voto era del 45,43 per cento. Quasi quattro punti di percentuale in meno rispetto al 2017 quando invece l'affluenza è stata del 49,13 per cento. A metà mattinata invece, a mezzogiorno per la precisione, l'affluenza era del 15,91 per cento. È aumentata notevolmente alle 0re 19 quando è arrivata al 33,08 per cento.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Como

Come anticipato, la sfida è tra il candidato di centrodestra Giordano Molteni, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e Barbara Minghetti, candidata di centrosinistra. Il 69enne è primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Sant'Anna e in passato ha già ricoperto il ruolo di sindaco a Lipomo. Minghetti – direttrice del Teatro sociale di Como – è invece sostenuta da Partito Democratico, Europa Verde, Lista Minghetti La Svolta Civica, Como Comune-articolo Uno-psi-si Sinistra Italiana-civica e Agenda Como2030 Liberali Riformisti Europeisti.

Con loro corrono anche Adria Bartolich, ex deputata per il Partito democratico e segretaria generale della Cisl dei Laghi, è sostenuta dalla lista Civitas. Alessandro Rapinese, appoggiato dalla lista civica Rapinese sindaco, è anche lui un volto conosciuto della politica comasca: nel 2008 è entrato in consiglio comunale. Vincenzo Graziani è invece il candidato appoggiato dalla lista Verde nonché ex comandante della polizia locale. Fabio Aleotti, consigliere comunale, è invece appoggiato dalla lista civica Como In Movimento Stop Inceneritore. Italexit invece appoggia il candidato Francesco Matrale. In corsa anche il Comitato Assemblee popolati che ha deciso di appoggiare il giovane Roberto Adduci.

Elezioni amministrative Como 2022, le previsioni sui risultati

Dai sondaggi sembrerebbe che, con ogni probabilità, non si riuscirà ad eleggere il sindaco nella giornata di oggi. Probabilmente bisognerà attendere il ballottaggio del 26 giugno. In base alle prime analisi, dovrebbe essere il centrosinistra a vincere. Un risultato che sarebbe molto importante considerato che negli ultimi quarant'anni ha sempre governato il centrodestra.