Como al ballottaggio, Minghetti (Pd) a Fanpage: “Per i comaschi la destra è lontana dalle loro esigenze” Barbara Minghetti (centrosinistra) ha ottenuto più voti rispetto ad Alessandro Rapinese (lista civica) e Giordano Molteni (centrodestra), ma nonostante questo la città di Como andrà con probabilità al ballottaggio.

A cura di Ilaria Quattrone

"I primi risultati dello spoglio ci dicono che i comaschi hanno scelto un progetto, un’idea, un metodo, una forza di governo piena di energia e di voglia di fare": è questo il primo commento rilasciato a Fanpage.it dalla candidata di centrosinistra di Como, Barbara Minghetti, appoggiata dal Partito democratico. Il capoluogo lombardo dovrà ancora attendere qualche giorno prima di poter avere un sindaco: in base alle sezioni scrutinate, Como è vicina al ballottaggio. I comaschi potrebbero essere quindi chiamati a votare il prossimo 26 giugno.

Minghetti in vantaggio, seguita da Rapinese e Molteni

Minghetti, al momento, è in vantaggio con il 38 per cento di voti. Dietro troviamo il candidato appoggiato dalla lista civica Rapinese sindaco, Alessandro Rapinese, con il 28,3 per cento dei voti. Infine il candidato di centrodestra – appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia – Giordano Molteni con il 27,2 per cento: "Ci dicono che ci troviamo in un un momento di straordinaria complessità, di sfide locali e globali da affrontare e vincere, e che i comaschi hanno chiaro che non si può fare con un uomo solo al comando, né con una destra lontana dalle vere esigenze della città – spiega ancora Minghetti – ma solo attraverso un lavoro serio di rete e di relazione e l'ascolto di tutta la città".

Minghetti: "Parlerò con chi non si è sentito rappresentato"

Qualora dovesse vincere Minghetti, il centrosinistra spodesterebbe il centrodestra che, negli ultimi cinque anni, ha guidato la città con Mario Landrascina. La candidata, nel suo commento, ha voluto lanciare un messaggio anche a chi ha scelto di non votare: "Ci sono moltissimi comaschi che hanno scelto di non scegliere, e questo è il dato su cui dovremmo tutti riflettere. Non so con che percentuali e con quanti voti si chiuderà il primo turno, so per certo che il mio compito, da domani, sarà quello di parlare con chi non si è sentito rappresentato. Queste elezioni devono far vincere Como".