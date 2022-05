Elezioni Monza 2022: data, candidati sindaco e liste Anche Monza il prossimo 12 giugno è chiamata a votare alle elezioni comunali. Ecco chi sono i candidati sindaco e come votare.

A cura di Giorgia Venturini

A sinistra il candidato di centrodestra Dario Allevi, a destra il candidato di centrosinistra Paolo Pilotto

Manca meno di un mese e in Lombardia riapriranno le urne per l'oltre un milione di elettori chiamati al voto: l'election day è il 12 giugno, in caso di ballottaggio domenica 26 giugno. Tra le città prossime alle elezioni c'è anche Monza: tra i candidati anche il sindaco uscente Dario Allevi, appoggiato come cinque anni fa da una coalizione di centrodestra sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. E supportato anche dalla lista civica "Noi con Dario Allevi". Mentre il centrosinistra ha proposto come candidato Paolo Pilotto. In corsa per il consiglio comunale per "MonzAttiva" c'è invece la cantante Valeria Rossi, diventata famosa per la canzone "Tre parole" e ora impiegata all'ufficio anagrafe.

Elezioni comunali a Monza 2022, quando e come si vota

I monzesi sono chiamati a votare il 12 giugno. Come comunicato dal Ministero dell'Interno, l'orario in cui sono aperte le urne sono dalle 7 alle 23. Se non si raggiunge la maggioranza, l'eventuale ballottaggio si terrà tra 14 giorni, ovvero il prossimo 26 giugno. Nelle città come Monza, con oltre i 5mila abitanti, si possono segnare fino a un massimo di due preferenza all'interno della stessa lista o partito. Le preferenze si segnalano scrivendo il cognome del candidato e, nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Se durante il primo turno un candidato ottiene il 50 per cento più uno dei voti non è necessario il ballottaggio. In caso contrario la sfida sarà secca tra i due aspiranti sindaci che hanno ottenuto più voti e senza liste.

Elezioni Monza 2022, i candidati a sindaco e le liste

I candidati sindaci in questi giorni sono impegnati nella campagna elettore. Tutti hanno presentato liste e programmi. Ma chi sono? E da quali partiti sono appoggiati?

Dario Allevi

Alle elezioni si presenta il sindaco uscente Dario Allevi: dopo cinque anni di amministrazione si ricandida sempre con il sostegno di tutto il centrodestra e della lista civica ‘Noi con Dario Allevi'. Nelle amministrative del 2017 aveva sconfitto al ballottaggio l'allora sindaco uscente Roberto Scanagatti con il 51,3 per cento dei voti. Nei giorni scorsi il sindaco ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Ho presentare alla cittadinanza e alla stampa la lista civica che porta il mio nome ‘Noi con Dario Allevi'. Nei mesi scorsi ho incontrato tutti i candidati e sono rimasto stupito della loro voglia di mettersi a disposizione della collettività e del territorio, pur con motivazioni diverse ma legate da un unico scopo: il bene della nostra città. Sono 16 donne e 16 uomini: medici, imprenditori, professionisti, commercianti, impiegati e tanti giovani con voglia di fare, persone perbene che sicuramente risulteranno essere un valore aggiunto nella prossima ed ormai imminente competizione elettorale. Cinque anni fa questa lista, nata nel giro di pochi mesi, ottenne un successo inaspettato, quasi l’8 per cento delle preferenze. Nella prossima competizione elettorale del 12 giungo sono certo che migliorerà ulteriormente quel risultato".

Paolo Pilotto

A sfidare il sindaco uscente per il centrosinistra è Paolo Pilotto. Già consigliere comunale all'opposizione, è conosciuto in paese anche per essere un insegnante. Ad appoggiarlo è il Pd, Azione Calenda, Italia Viva, MonzAttiva, Possibile, Lab Monza, SI, Articolo Uno, Psi ed Europa Verde. Nella lista di MonzAttiva è candidata come consigliera comunale anche la cantante Valeria Rossi, famosa la sua canzone "Tre parole".

Alberto Mariani

Il candidato sindaco per il "Grande Nord" è Alberto Mariani, titolare di una caffetteria a Monza. Per 30 anni era tra le file della Lega, che ha lasciato nel 2018. Ovvero subito dopo le precedenti elezioni amministrative: "In questa Lega io non mi ci ritrovo più. Con l’arrivo dei giovani padani si è venuto a creare un clima dove i “vecchietti” non sono stati più tenuti in considerazione. Tutto quello che una persona ha dato alla Lega è stato dimenticato in un attimo", aveva spiegato in una dichiarazione. Il suo primo obiettivo se verrà eletto sindaco è quello di esigere una riduzione dei compensi per i pubblici amministratori.

Paolo Piffer

Paolo Piffer è il candidato sindaco di "Civicamente Monza". A supportarlo ci sono sia studenti universitari che aspiranti consiglieri prossimi alla pensione. Tra questi ci sono anche imprenditori, commercianti, rapper e campioni di handbike. "Per troppi anni Monza è stata messa sotto scacco da quelli che alcuni chiamano “equilibri tra i partiti”, tradotto, ci siamo ritrovati in ruoli importanti persone poco capaci solo perché iscritti a qualche partito o perché amici di qualcuno. I cittadini che voteranno per Civicamente non avranno sorprese, per noi la meritocrazia è una cosa seria", ha spiegato durante l'evento di presentazione della sua lista, come riporta anche Monza Today.

Sandro Belli

Già ex assessore, Sandro Belli è il candidato sindaco a Monza per "Il Popolo della Famiglia" e "Ancora Italia". Belli punta sulle tre parole chiave politica, attivismo e volontariato. Il suo impegno politico è stato diviso tra Monza e Villasanta, dove ora abita e dove in passato aveva ricoperto la carica di consigliere comunale. Oggi è anche a capo di un’associazione di volontariato.

Carlo Chierico

Con la lista civica "Monza Unita" si è presentato Carlo Chierico. È stato per molti anni responsabile commerciale nel campo degli integratori alimentari e, negli ultimi due anni è stato impegnato nell’attività di consulente nello stesso settore. Oggi è in pensione e si sta dedicando alla politica.

Michele Anastasia

Corre invece con il neo movimento "3V" Michele Anastasia, già agente della Polizia locale di Milano e residente a Muggiò. Nell'ultimo periodo si è battuto per la libertà di scelta per quanto riguarda il tema della vaccinazione Covid. Sanità e lavoro restano i suoi cavalli di battaglia.

Gli altri candidati

Per "Italexit" scende in campo Daniela Brambilla, mentre Ambrogio Moccia, magistrato in pensione, si presenta con la sua lista civica ‘Movimento Moccia per Monza'. Ha deciso di non presentarsi invece il Movimento 5 Stelle che in un primo momento aveva fatto il nome di Elisabetta Barbone come candidata sindaca ma poi è stato annunciato il ritiro dalla corsa in municipio.