Monza al ballottaggio, Pilotto (Pd) a Fanpage: “Segno che in città c’è bisogno di cambiamento” A poche minuti della conferma che Monza andrà al ballottaggio, il candidato di centrosinistra Paolo Pilotto a Fanpage.it spiega che il secondo turno “è segno che la città ha voglia di cambiamento”.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo la conferma da Sesto San Giovanni e da Como, anche a Monza è ballottaggio: il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto è fermo al 40 per cento dei voti, mentre Dario Allevi, appoggiato dal centrodestra nonché sindaco uscente, è otto punti sopra. Tutto si deciderà tra due settimane quando i monzesi saranno richiamati al voto per il ballottaggio. Pilotto a Fanpage.it precisa che la non vittoria al primo turno della maggioranza in Comune è già segno che i cittadini hanno voglia di cambiamento: "Si tratta del primo segnale forte. Da settimane il centrodestra aveva detto che avrebbe vinto al primo turno invece ora stiamo andando al ballottaggio".

Poi il candidato di centrosinistra a Fanpage.it precisa che al ballottaggio ci saranno i voti di chi ha votato altri o di chi non si è presentato alle urne. "Perché in tanti non sono andati alle urne? Perché molti credono che la politica non sia vicino al cittadino. Dobbiamo fare i conti anche con la realtà in cui stiamo vivendo. In cui tutti corrono", conclude Pilotto. Le sorti della città si decideranno tra due settimane: allora si vedrà se il centrodestra riuscirà a spezzare la "maledizione" di Monza che mai nella storia ha visto un partito riconfermarsi per due mandati consecutivi.

L'affluenza alle urne

A Monza ieri 12 giugno si sono presentati al voto il 46,80 per cento dei cittadini. L'affluenza alle 12 era del 15,36 e alle 19 alle 34,02. Per poi raggiungere i 46,80 per cento alle 23. L'affluenza è calata rispetto alle precedenti elezioni quando la percentuali delle persone al voto era del 51,88 per cento. Dario Allevi cinque anni fa vinse al ballottaggio sul candidato di centrosinistra Roberto Scanagatti: allora l'affluenza aveva registrato i minimi storico con il 45,35 per cento durante il secondo turno, mentre al primo turno gli elettori che si presentarono alle urne erano il 51,89 per cento.