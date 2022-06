Elezioni Monza 2022, lo spoglio e i risultati in diretta: è sfida tra Allevi e Pilotto Dalle 14 ha preso il via lo spoglio dei voti a Monza: è sfidato tra il candidato di centrodestra Dario Allevi e quello di centrosinistra Paolo Pilotto.

A cura di Giorgia Venturini

È iniziato lo spoglio dei voti per eleggere il sindaco di Monza, uno dei tre capoluoghi di provincia – insieme a Como e Lodi – chiamati alle urne. La sfida principale è tra il sindaco uscente Dario Allevi, sostenuto da Fratelli d’Italia, la lista civica "Noi con Dario Allevi", Forza Italia e la Lega, e il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto appoggiato da Partito democratico, Azione, Italia Viva, MonzAttiva e Solidale, Possibile, LabMonza ed Europa Verde. Allevi a Monza tenta la ricandidatura, cercando di sfatare la "maledizione" del secondo mandato: nella città famosa per la Villa reale e la Formula 1 mai nella storia un sindaco è stato riconfermato in municipio.

Elezioni comunali Monza 2022, affluenza al 46,80 per cento: lo spoglio per i risultati

A Monza ieri 12 giugno si sono presentati al voto il 46,80 per cento dei cittadini. L'affluenza alle 12 era del 15,36 e alle 19 alle 34,02. Per poi raggiungere i 46,80 per cento alle 23. L'affluenza è calata rispetto alle precedenti elezioni quando la percentuali delle persone al voto era del 51,88 per cento. Dario Allevi cinque anni fa vinse al ballottaggio sul candidato di centrosinistra Roberto Scanagatti: allora l'affluenza aveva registrato i minimi storico con il 45,35 per cento durante il secondo turno, mentre al primo turno gli elettori che si presentarono alle urne erano il 51,89 per cento.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Monza

In queste elezioni comunali 2022 si sono sfidati il sindaco uscente appoggiato dal centrodestra Dario Allevi. Il principale rivale di Allevi è il candidato del centrosinistra è Paolo Pilotto, già consigliere comunale all'opposizione, è conosciuto in paese anche per essere un insegnante. Il candidato sindaco per il "Grande Nord" è Alberto Mariani: per 30 anni è stato tra le file della Lega, che ha lasciato nel 2018. Paolo Piffer invece è il candidato sindaco di "Civicamente Monza". Già ex assessore, Sandro Belli è il candidato sindaco a Monza per "Il Popolo della Famiglia" e "Ancora Italia". E ancora: con la lista civica "Monza Unita" si è presentato Carlo Chierico. Corre invece con il neo movimento "3V" Michele Anastasia. Gli altri candidati per "Italexit" scende in campo Daniela Brambilla, mentre Ambrogio Moccia, magistrato in pensione, si presenta con la sua lista civica "Movimento Moccia per Monza".

Elezioni amministrative Monza 2022, le previsioni sui risultati

Il sindaco uscente tenta il bis con queste elezioni: nelle precedenti elezioni aveva vinto al ballottaggio contro Roberto Scangatti con il 51,3 per cento dei voti. Quest'anno contro Pilotto ritenta la vittoria al ballottaggio. Da non sottovalutare l'uscita di Mariani dalla Lega però: uno dei partiti che cinque anni fa sosteneva il suo rivale di oggi Allevi.