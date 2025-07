Sequestra l’ex compagna in casa a Milano per 12 ore e la violenta: 33enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 33enne per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale. Tra il 13 e il 14 luglio avrebbe sequestrato, minacciato e violentato l’ex compagna nella sua abitazione in viale Umbria a Milano per 12 ore.

Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri di Milano con le accuse di sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale. Stando a quanto ricostruito, l'uomo per 12 ore avrebbe bloccato l'ex compagna in casa, le avrebbe tolto il cellulare e poi l'avrebbe violentata e minacciata con un cacciavite. La donna, una 45enne, è riuscita a chiamare il 112 solo dopo che il 33enne si era addormentato, anche per via della droga che avrebbe assunto. L'uomo è stato condotto nel carcere di San Vittore, mentre la presunta vittima è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per una visita medica.

I due avevano avuto una relazione sentimentale durata all'incirca sei mesi. Dopodiché, la 45enne, italiana, aveva deciso di interromperla. Il 33enne, anche lui italiano e con precedenti, le avrebbe chiesto un ultimo incontro in casa di lei. Arrivato domenica sera, 13 luglio, nell'appartamento della donna, una palazzina in zona viale Umbria nella periferia sud-est di Milano, avrebbe bloccato la porta dell'abitazione con una sedia, si sarebbe impossessato del cellulare di lei e l'avrebbe minacciata con un cacciavite.

Durante la notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio, il 33enne l'avrebbe costretta a subire rapporti sessuali. Solo dopo 12 ore, quando ormai l'uomo si era addormentato, la 45enne è riuscita a chiamare il 112. In pochi minuti sono arrivate sul posto le pattuglie del nucleo Radiomobile dei carabinieri di Milano che hanno soccorso la donna e fermato l'ex compagno. Il 33enne si trova ora nel carcere di San Vittore con le accuse di sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale.