Fuorisalone 2022 a Milano, le feste e gli eventi da non perdere in centro e nei dintorni Feste a bordo piscina ai Bagni Misteriosi, dj-set davanti al Castello Sforzesco e sfilate artistiche in giro per la città. Non solo design: la Design Week milanese è anche vita notturna e divertimento.

Non solo design. Torna dopo due anni anche il Fuorisalone, e l'intera città per una settimana si colora di feste e aperitivi: dal 6 al 12 giugno ovunque si possono trovare eventi di ogni genere sparsi per i diversi distretti della città. Milano ha finalmente voglia di divertirsi, di socializzare e di fare tardi, complici le temperature da piena estate a inizio giugno. Ecco allora una breve selezione di appuntamenti imperdibili, per ballare e scatenarsi a ritmo delle nuove sonorità o per la foto Instagram definitiva:

Lunedì 6 giugno

Si parte con il Milano Design Week Opening Party curato da Red Bull al Castello Sforzesco: dalle 18 a mezzanotte si potrà mangiare, bere e assistere ad esibizioni dal vivo.

Le Cannibale propongono musica dal vivo (dj set Marquis e Velardi) all'ex Macello di viale Molise 62, entrata libera dalle 18.30 alle 23.30.

Martedì 7 giugno

​All'Ikea Festival si esibisce Ghali, dalle 19.30 presso Base Milano in via Bergognone 34 (evento sold out). Segue il party dei Party dei Finemateria per la presentazione di Vita Lenta in Piazza Città di Lombardia, Isola Design District, dalle 17 alle 20, e il Brera Opening Party presso la Basilica di San Simpliciano, dalle 19 alle 23.

Mercoledì 8 giugno

La sfilata arcobaleno Design Pride: partenza da piazza Castello (angolo via Minghetti) ore 19.00 con carri, performance e musica. A seguire la festa sponsorizzata da Sammontana in piazza Affari, sotto il dito medio di Maurizio Cattelan: ore 20.00 – 24.00. Partecipazione libera. Ancora Le Cannibale al Castello Sforzesco condj set di Luwei, Velasco, Ferdinando Visone, dalle 18 a mezzanotte circa. Dalle 19 circa fino all'una sarà possibile salire sulla Torre Branca, che è la decima struttura accessibile più alta di Milano, grazie alla serata Torre Branca by night. E la serata continua con l'evento Tha Match presso Discoteca Plastic (via Gargano 15), ingresso libero.

Giovedì 9 giugno

In via Giuseppe Balzaretti avrà luogo lo street party a cura di Toiletpaper dreamed with ORGANICS by Red Bull: un evento aperto a tutti i cittadini e ai visitatori della Milano Design Week con performance, musica e animazione. La festa proseguirà venerdì 10 e sabato 11 giugno. Per ognuno di questi giorni la via di Città Studi, dalle ore 18.30, diventerà infatti uno spazio "design street" con intorno eventi e aperitivi. Per ballare, Le Cannibale & Santeria al Bosco Verticale (Tamati e Bolla Trio, via De Castilla 21, dalle 18 a mezzanotte) e Discostupenda presso Ride Milano (via Valenza, 2) dalle 18.

Venerdì 10 giugno

Torna il Silent Disco Party al Navigli Design District in Via Corsico, dalle 21.30. Musica dal vivo a "We will design", evento de Le Cannibale in via Bergognone 34, dalle 23 a notte inoltrata.

Sabato 11 giugno

Arriva il momento dei closing party. Scenografico, a bordo piscina, quello dei Bagni Misteriosi dalle 19 alle 23.30. Nel frattempo va in scena il Sanctuary MDW Party presso Scalo Lambrate (via Pietro Andrea Saccardo) dj set Ayamoon e Glauco.

Domenica 12 giugno

Festa di chiusura alla Fabbrica del design: dalle 19 alle 2 live band Jazz in the Park e dj set.