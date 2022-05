Gli eventi da non perdere al Fuorisalone 2022 a Milano: le date e la mappa della Design Week In occasione della Milano Design Week 2022, dal 6 al 12 giugno torna il Fuorisalone 2022, il più importante evento internazionale con il design, che animerà diverse zone di Milano, da Brera a via Tortona, da Isola fino alle periferie, con installazioni, mostre ed eventi.

A cura di Clara Salzano

Il Fuorisalone 2022 al Brera Design District – Palazzo Francesco Turati

Spostata da Aprile a Giugno 2022 la Milano Design Week 2022 si prepara ad invadere Milano che, per una settimana, si impone come capitale mondiale del design. In occasione della MDW, dal 6 al 12 giugno 2022 torna il Fuorisalone 2022, il più importante evento internazionale con il design, che si svolgerà in concomitanza con il Salone del Mobile.Milano 2022 negli spazi di Fiera Rho Milano. Con il tema "Tra spazio e tempo", il Fuorisalone 2022 animerà diverse zone di Milano, da Brera a via Tortona, da Isola fino alle periferie, con installazioni, mostre ed eventi a partecipazione gratuita o previa prenotazione. La nostra guida su dove andare durante la Milano Design Week 2022 e gli appuntamenti da non perdere del Fuorisalone 2022, con una particolare attenzione ai nuovi scenari e soluzioni per un futuro migliore e sostenibile e con un'inedita apertura verso le periferie della città che sono la grande novità dell'evento.

The Circle of Harmony – Second Life, Germogli by Marcantonio per Natuzzi Italia

Brera Design Week 2022, gli eventi a cui partecipare

Brera si conferma tra i quartieri più interessanti e vivi durante il Fuorisalone 2022 con oltre 160 mostre, installazioni e talk tra le vie del distretto, tanto da poter essere considerata una vera e propria design week autonoma all'interno della MDW. Sono 314 i brand e i design coinvolti, 170 gli showroom permanenti e 13 le nuove aperture che declineranno il tema “Tra Spazio e Tempo", proposto da Fuorisalone.it, in “Progettare il presente, scegliere il futuro”. Le sfide di domani, interpretando e facendo fronte alle criticità del presente attraverso il design, saranno al centro dell’edizione 2022 della manifestazione. La Brera Design Week vedrà l'esordio di Porsche alla Milano Design Week con l’opera dell’artista floreale Ruby Barber dello Studio Mary Lennox a Palazzo Clerici che per Porsche: l'installazione immersiva, inserita nella serie di interventi artistici The Art of Dreams, intende esplorare l’interazione tra natura e tecnologia. L'esposizione sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 21 del 6 giugno alle 10.30 – 18:00 del 12 giugno.

L’installazione di Ruby Barber a Palazzo Clerici per Porsche – The Art of Dreams

La mappa delle installazioni alle 5VIE

In occasione del Fuorisalone 2022 il distretto 5VIE conferma la sua vocazione di promotore culturale e per la sesta edizione ospita un'ampia selezione di designer affermati, talenti emergenti, aziende e gallerie di design da scoprire. Da Palazzo Francesco Turati con il progetto espositivo Masterly_Milano, che accoglie mobili, illuminazione, complementi d'arredo e pezzi unici di ventidue espositori con oltre sessantacinque designer del panorama internazionale, a Modern Heirlooms di Ahu, giovane studio di design con sede a Londra e Istanbul che presenta pezzi prodotti da maestri artigiani alla Galleria dei Benefattori, il Fuorisalone di 5VIE si preannuncia emozionante. Per la quinta edizione, dopo due anni di attesa, finalmente torna il Design Pride, l’originale e coinvolgente street parade ideata da Seletti per celebrare la creatività in tutte le sue forme che quest'anno sarà organizzata in collaborazione con Save The Duck, azienda d’abbigliamento animal-free. L'appuntamento è per mercoledì 8 giugno 2022 alle 19.00 in piazza Castello per invadere il distretto delle 5VIE con carri e tanta musica. La street parade terminerà in piazza Affari con la festa finale by Sammontana.

L’8 giugno 2022 torna la Design Pride di Seletti nel distretto 5VIE

Quali installazioni vedere in Zona Tortona

Dal 6 al 12 giugno torna anche la Tortona Design Week, che si conferma tra gli appuntamenti più attesi del Fuorisalone. Il tema proposto dalla manifestazione viene qui declinato con il titolo "Fluidity and Design" che rappresenta il concept con cui i partecipanti propongono di modellare la vita. Sono numerosi i designer provenienti da tutto il mondo che partecipano all’iniziativa di Tortona Design Week tra cui Timberland, Ikea, Delta Light, Lexus, Candy, Hoover, Haier, Decor Lab, Zip Zone, e molti altri. Il programma di installazioni, mostre ed eventi è più ricco che mai. Una foresta multisensoriale galleggiante sarà realizzata alla Darsena di Milano: la Floating Forest di Timberland in collaborazione con Stefano Boeri Interiors che vuole spronare le nuove generazioni verso un futuro sempre più verde. L’installazione sarà visitabile dal 7 al 12 giugno, dalle 10.00 alle 22.00, in viale Gabriele D’Annunzio 20.

Ikea organizza il suo Festival a BASE Milano con eventi, talk ed esperienze immersive sul futuro del retail e del design. Ci sarà anche una riflessione sulla città sostenibile del futuro nell'installazione Ögonblick – A Life at home exhibition ispirata al progetto reale H22 di Helsingborg, in Svezia. Sempre a Base Milano dal 6 al 12 giugno si svolgerà la seconda edizione di We will design che riunisce designer e istituzioni di tutto il mondo in un laboratorio sperimentale. Lo spettatore è invitato a esplorare i rapporti tra natura e tecnologia attraverso Hypernova nell’area Lounge di Superstudio in via Tortona 27, l'installazione realizzata dalla designer Sara Ricciardi per gloTM, e al Roof con Toiletpaper che ricrea un giardino urbano di forte impatto con Radical Pop Terrace. Lo spazio sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dal 6 al 12 giugno 2022, fino alle 21, previa registrazione.

Hypernova di Sara Ricciardi per gloTM, protagonista dell’area Lounge di Superstudio

Alcova, tutti gli interventi da non perdere

Dopo il successo dell'edizione speciale del Supersalone di settembre 2021, l'evento Alcova torna nei suggestivi spazi abbandonati, interni ed esterni, del Centro Ospedaliero Militare di Milano. Questa volta sarà resa fruibile al pubblico anche una nuova area del complesso e siamo certi che gli le installazioni, i progetti site-specific, le performance, i talk e gli eventi organizzati per il Fuorisalone 2022 saranno ancora più coinvolgenti.

Alcova 2022 – Casa delle Suore nel Centro Ospedaliero Militare di Milano – ph. Delfino Sisto Legnani

L'esposizione, curata da Joseph Grima e Valentina Ciuffi, si estende per più di 20 ettari del complesso e fornirà una visione stimolante ed inedita degli sviluppi del mondo del design, dai progetti di Domus Academy sulle città del XXI secolo all'Erbario Portaluppi di Nicolò Castellini Baldissera in collaborazione con Pictalab Milano che andrà a ricreare alcuni degli iconici dipinti murali della Casa degli Atellani su carta da parati. L'evento è aperto al pubblico dal 5 al 8 giugno e 10 giugno 2022 dalle 11:00 alle 19:00, il 9 Giugno dalle 11:00 alle 16:00, e nel weekend 11 e 12 Giugno 2022 dalle 11:00 alle 22:00.

Next Urban Landscapes Datum and Resiliency di Domus Academy

La mappa del Fuorisalone a Isola

Saranno più di 250 tra designer e studi di design internazionali che parteciperanno all'Isola Design District nei oltre 40 punti di interesse del quartiere che si conferma tra i più creativi di Milano. Together As One è il tema scelto dall'Isola Design District che fa riferimento proprio alla volontà di riunire le varie realtà sotto un unico tetto, quello del quartiere, per stimolare la connessione tra espositori e visitatori. Design circolare, artigianato, nuovi materiali e produzione eco-sostenibile saranno alcuni degli aspetti trattati dai partecipanti per un'esperienza ancora più unica dal 6-12 Giugno 2022. Punto di partenza o di arrivo per esplorare l'Isola Design District per molti sarà la Stazione Porta Garibaldi dove nell’Atrio sarà realizzato un giardino fiorito come originale percorso di eco-design e botanica per la 20° edizione dell'evento internazionale Green Island.

Green Island all’Atrio Stazione Garibaldi MI

Cosa vedere all'Università degli Studi di Milano

La mostra-evento Interni all'Università degli Studi di Milano si conferma l'appuntamento che inaugura e chiuse storicamente e idealmente la Milano design week col Fuorisalone. Gli spazi, interni ed esterni, dello storico edificio in via del Perdono 7 saranno arricchiti dalle monumentali e originali installazioni di alcuni dei nomi di designer e aziende più rinomati a livello mondiale da Michele De Lucchi per Whirlpool, Ron Arad per Citco ad Antonio Marras per De Castelli e Jacopo Foggini per Beton Eisack. Il tema di quest'anno è "Design Re-Generation" che si interroga sulle possibilità del design per una nuova qualità della vita. Accanto all'Università degli Studi di Milano, aperta al pubblico dal 6 al 13 giugno, dalle ore 10 alle 24, la mostra evento della rivista Interni si sviluppa attraverso gli spazi all'aperto dell'Orto Botanico di Brera con l'installazione Feeling the Energy di Carlo Ratti Associati e Italo Rota, visitabile dal 6 al 13 giugno dalle 10.00 alle 24.00, l'Audi House of Progress in Piazza Cordusio e il Cappellini IBM Studios Milano, in piazza Gae Aulenti.

Feeling the Energy di Carlo Ratti Associati e Italo Rota all’Orto Botanico

I progetti satelliti del Fuorisalone

Il Fuorisalone si conferma ogni anno uno dei appuntamenti più stimolanti per il mondo del design internazionale. La città si anima con eventi, installazioni, mostre e performance in tutti i quartieri anche fuori dai tradizionali canali dei distretti e dal centro della città. È il caso di Baranzate Ateliers apre al pubblico gli spazi dell’ex fabbrica Necchi per un percorso espositivo dedicato al design da collezione e all'arte sperimentale aperto al pubblico dal 6 al 12 giugno 2022.

Baranzate Ateliers ex fabbrica Necchi

Via Balzaretti che verrà trasformata in una galleria d'arte a cielo aperto da Toiletpaper, con gli iconici motivi grafici del magazine sulle facciate dei palazzi della via che rimarranno anche dopo la design week. In occasione della Milano Design Week sarà inoltre possibile entrare in una tipica Casa danese all'interno degli spazi della Galleria di Rossana Orlandi. The Danish House è uno dei principali eventi del RoCOLLECTIBLE 2022 di Rossana Orlandi e sarà visitabile dal 6 al 12 giugno. Un piccolo angolo di Danimarca arriva nel cuore della città con alcune delle aziende, gli arredi, complementi e tessuti più rappresentativi del mondo creativo danese da Bang & Olufsen a Carl Hansen, da Helene Blanche a Finn Juhl.

La Casa Danese negli spazi della Galleria Rossana Orlandi

Nella suggestiva cornice della serra di Casa degli Atellani, Nicolò Castellini Baldissera presenta una capsule collection in edizione limitata della sua linea Casa Tosca in collaborazione con la designer Jennifer Shorto con i tessuti pregiati della sua ultima collezione. Il fenomeno straordinario della fioritura della California meridionale è di scena in viale Umbria 49 dove lo studio internazionale di architettura e design RIOS, con sede a Los Angeles, presenta la mostra immersiva Superbloom, visitabile dal 6 al'11 giugno dalle 11 alle 20 e il 12 giugno fino alle 17. Fino al 12 giugno, ultimo giorno della Design Week, si potrà inoltre visitare l'esposizione Memphis Again nella Curva di Triennale Milano, a cura di Christoph Radl, che immerge il visitatore in una discoteca colorata e luminosa con oltre duecento pezzi della collezione realizzati dai designer di Memphis Milano. Per seguire tutti gli eventi del Fuorisalone consigliamo di consultare la mappa su questo sito.