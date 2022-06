Il festival di Ikea per il Fuorisalone 2022: le installazioni e gli eventi gratuiti a BASE Milano Ikea partecipa al Fuorisalone 2022 con Ikea Festival che anima gli spazi di BASE Milano con un ricco programma di eventi, talk, installazioni e concerti serali.

A cura di Clara Salzano

Il Festival di Ikea a BASE Milano

Una settimana di eventi dedicati non solo al design ma anche alla musica e al cibo attendono i visitatori dell'Ikea Festival organizzato negli spazi di BASE Milano per il Fuorisalone 2022. È dal 1995 che Ikea prende parte alla Milano Design Week, il più importante evento del design mondiale, e quest'anno è presente con il nuovo format di Ikea Festival che immerge i visitatori in un viaggio a 360° nella più famosa casa svedese. Le esperienze in programma, tutte ad ingresso gratuito, saranno l'occasione per riflettere sul futuro del design e come cambia il rapporto delle persone con la casa.

L’ingresso dell’Ikea Festival a Base Milano

Le installazioni dell'Ikea Festival

Un evento nell'evento è l'Ikea Festival a Base Milano che si inserisce nel fitto programma di eventi del Fuorisalone 2022 con una settimana di esperienze all'insegna della casa. Ögonblick – A Life at Home Exhibition è l'installazione di Ikea che esplora i modi in cui la vita delle persone cambia in casa attraverso alcuni momenti principali.

Ögonblick – A Life at Home Exhibition

Lo scenografo Midori Hasuike insieme a Mikael Varhelyi e a senior designer Ikea hanno realizzato cinque installazioni che ripercorrono le diverse fasi della vita della persona, dalla casa da single alla convivenza multigenerazionale sotto un unico tetto.

La casa multigenerazionale di Ögonblick – A Life at Home Exhibition

Nel cortile è stata ricostruita una vera casa di ringhiera milanese, First Home, con tre diverse tipologie di famiglie. L'installazione che comprende modelli abitativi differenti vuole essere una riflessione su come dovrebbe essere la prima casa, sostenibile ed economicamente più accessibile, e su quello che le persone dovrebbero avere e ciò che potrebbero condividere. Ikea ha ricostruito anche una sauna negli spazi esterni di Base Milano per comprendere tutti i momenti della vita di una persona nella sua quotidianità.

Una sauna all’Ikea festival

Gli eventi dell'Ikea Festival

Durante tutta la settimana del design milanese, Ikea organizza diverse esperienze musicali negli spazi esterni di Base Milano, ad ingresso gratuito e previa registrazione, come il concerto di Ghali il 7 giugno 2022 (sold out) e il dj set di Jamie xx l'8 giugno (sold out).

First Home – Ikea Festival a BASE Milano

Inoltre ogni giornata è dedicata alle anteprime delle collezioni Ikea attraverso talk con alcuni designer di Ikea come Johan Ejdemo, Design Manager di Ikea of Sweden, e altre figure importanti per l'azienda come la designer britannica Ilse Crawford e Sabine Marcelis, di base a Rotterdam.

Il kiosko del food dell’Ikea Festival

Diversi food truck sono stati allestiti nel cortile di Base Milano per completare l'offerta rivolta ai visitatori dell'Ikea Festival che potranno assaggiare i tipici sapori svedesi e trascorrere tutto il tempo necessario per immergersi a 360° nel mondo del design svedese. All'interno non si può evitare di fare un giro anche agli shop Ikea per scoprire le nuove proposte per la casa di Ikea.